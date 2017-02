ŽELJKO KOMŠIĆ: “Ivanić je zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg, to je protivustavna aktivnost”

Bivši član Predsjedništva Željko Komšić smatra da je predsjedavajući Ivanić zloupotrijebio svoju poziciju jer je postupio bez odluke Predsjedništva.

“Mislim da Ivanić, posmatrajući stvari isključivo kroz ustavne nadležnosti Predsjedništva BiH kao i pojedinačne nadležnosti samih članova ove institucije, nije imao ovlasti da uputi ovo pismo”, smatra Komšić.

“Naime, agent Softić jeste ovlašten da nastavi proces tužbe protiv Srbije i ovlašten je da preda zahtjev za reviziju, i to iz vrlo jednostavnog razloga – Predsjedništvo BiH kao nadležan organ nikada mu nije ukinulo ili opozvalo ta ovlaštenja”, dodaje Komšić

“Sve do okončanja postupka po našoj tužbi ili do trenutka dok mu onaj koji ima nadležnosti i ko ga je ovlastio da vodi taj postupak, a to je Predsjedništvo BiH kao organ, svojom odlukom ne ukine to ovlaštenje, Softić ima legitimaciju da vodi postupak”, kazao je Komšić za Vijesti.ba

U tom smislu se može reći da je Ivanić zloupotrijebio svoju poziciju jer je postupio bez odluke Predsjedništva, mišljenja je Komšić

“On svakako ima pravo da izenese svoj stav o bilo kojem pitanju, ali nema pravo da osporava legalnu i legitimnu odluku Predsjedništva BiH.

Ovakav postupak se čak može tretirati i kao protuustavna aktivnost”, zaključuje Komšić.

