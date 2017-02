Ne spremajte kapute, zimi nije kraj: Nakon toplih i sunčanih dana krajem sedmice, za vikend opet snijeg!

Nakon nekoliko toplih i sunčanih dana koji slijede ove sedmice, za vikdn ponovo stiže promjena vremena, uz nove padavine, a ponegdje i uz snijeg… Ovo prognoziraju hrvatski meteorolozi koji pogoršanje vremena predviđaju krajem dana u petak, 24. februara, i tokom subote, 25. februara.

Već od nedjelje vrijeme bi se trebalo ponovo stabilizirati, uz blagi porast temperatura i više sunca tokom dana.

Kako navodi DHMZ, “sve do petka će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i još toplije, a u petak krajem dana stiže naoblačenje s kišom, na Jadranu i pljuskovima te grmljavinom, a u noći na subotu u gorju će kiša prelaziti u snijeg”.

I Federalni hidrometeorloški zavod BiH najavljuje nove padavine i susnježicu koje nam stižu do kraja ove sedmice…

Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 23.02.2017. (četvrak), U Hercegovini oblačno vrijeme, mjestimično može pasti malo kiše. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. Vjetar umjeren do pojačan južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje od 5 do 9, a najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 24.02.2017. (petak), U Bosni i Hercegovini umjereno do peretežno oblačno vrijeme. Prije podne sa kišom u južnim i jugozapadnim djelovima. Krajem dana i tokom večeri padavine se očekuju i u ostalim područjima. Na planinama sa susnježicom i snijegom.

U noći, sa petka na subotu i u nižim područjima sa susnježicom i snijegom. Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini i na jugoistoku Bosne. Vjetar umjeren do pojačan, a u Hercegovini i u Krajini na momente i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 stupnjeva. Krajem dana, postupan pad temperatura zraka.

PROGNOZA VREMENA ZA 25.02.2017. (Subota), U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u centralnim i istočnim područjima sa susnježicom i snijegom, a u ostalim djelovima bez padavina. Na planinama se očekuje i oko 20 cm novog snijega, a u nižim područjima do 7 cm.

Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -3 i 3, na jugu zemlje od 2 do 5, a najviša dnevna temperatura zraka između 1 i 7, na jugu do 11 stupnjeva.

Nakon padavina ipak porast temperature

Međutim, nakon kratkotrajnog talasa novih padavina, bh. meteorolozi ipak najavljuju stabilizaciju vremenskih prilika i sve do 8. marta rast temperatura u cijeloj BiH.

Kako je i ranije najavljeno, u Bosni se prognoziraju jutarnje temperature od 2 do 7, a u Hercegovine od 4 do 9 stepeni, dok će maksimalne dnevne u istom periodu u Bosni se kretati od 7 do 12 stepeni, a u Hercegovini od 11 do 16 stepeni.

