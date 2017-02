“Nisam optimista po tom pitanju”, naglasio je Mektić.

Advertisements

On je rekao da BiH plaća veoma visoko cijenu za lične karte, te da je on na sjednicama Savjeta ministara predlagao da se to namiri iz budžeta, “To sam predlagao kako to ne bi išlo na trošak građana BiH”, istakao je ministar bezbjednosti.

Advertisements

loading...

Facebook komentari