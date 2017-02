Vlasti dodatno opterećuju plaće više od 800 KM!

“Avaz” je jučer uspio doći u posjed prednacrta ovih zakonskih rješenja. Riječ je o aktima koji su u proteklim sedmicama u Vladi FBiH prepravljani, a zbog negodovanja poslodavaca i sindikata na ranije prijedloge, jer je riječ o najosjetljivijoj reformi, oporezivanju plaća i doprinosa.

Advertisements

Mjesečna osnovica

Tako Vlada FBiH u članu 12. prednacrta novog zakona o porezu na dohodak predviđa da se mjesečna osnovica plaće do 800 KM oporezuje sa 13 posto, dok će razlika mjesečne osnovice plaće više od 800 KM biti oporezovana sa čak 20 posto!

To u prijevodu znači da će, naprimjer, plaća od 1.000 KM biti oporezovana sa 13 posto na iznos od 800 KM, a preostalih 200 KM bit će oporezovano sa 20 posto. To znači da porez koji se mora plaćati na ovu visinu plaće iznosi ukupno 170 KM, odnosno 130 KM u dijelu oporezivanja 13 posto od 800 KM plus dodatnih 40 KM, što je porez na razliku mjesečno osnovice, dakle porez od 20 posto na razliku koja iznosi 200 KM.

Time bi ova plaća od 1.000 KM bila opterećena s dodatnih 70 KM, s obzirom na to da se ona trenutno oporezuje s deset posto, što je iznos od 100 KM.

Iznosi osiguranja

Isti izvori koji su bili uključeni u izradu ovog zakona pojasnili su da se radi o većem opterećivanju, uslovno rečeno, boljih plaća. No, time se, kako su nam rekli, praktično znatno više nego do sada opterećuje srednji sloj stanovništva.

Kada je riječ o oporezivanju doprinosa, u prednacrtu istoimenog zakona navodi se da će stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji idu na teret obveznika iznositi 18,5 posto.

Kao takva, ona je za 1,5 posto viša nego sada. I stopa za zdravstveno osiguranje se povećava, sa sadašnjih 12,5 na 13,5 posto. S druge strane, stopa doprinosa za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti smanjuje se sa 1,5 na jedan posto.

Ova rješenja praktično su ostala ista kao i u rješenju koje je ranije predloženo poslodavcima i sindikatima.

Advertisements

loading...

Facebook komentari