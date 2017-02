Kriza vlasti u BiH: Poslanici iz RS-a bojkotuju sjednicu Parlamenta BiH

Ovim činom i zvanično je počela kriza vlasti na državnom nivou. Iz Saveza za promjene, koalicije koja na državnom nivou predstavlja Republiku Srpsku, ranije su najavili ovu mogućnost nakon što je će član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ranije rekao da se razmatra mogućnost revizije postupka protiv Srbije za agresiju i genocid, a nakon osuđujuće presude bivšem vođi Srba u BiH Radovanu Karadžiću, koji je u Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju proglašen krivim za ratne zločine i osuđen na 40 godina, piše “N1“.

Advertisements

Predsjedavajući Zastupničkog doma Šefik Džaferović je kazao da sjednici prisustvuje 26 zastupnika, 25 ih je FBiH i jedan iz RS-a.

“Konstatujem da sjednica ima kvorum. Pitanje je načina odlučivanja. Od 14 zastupunika iz RS-a, prisustvuje samo jedan. Predlažem pauzu od jedan sat i sazivam sjednicu proširenog Kolegija”, kazao je Džaferović na početku današnje sjednice.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH je kazao da će u slučaju podnošenja revizije biti zloupotrebljena institucija BiH “jer je jasno da dominantan dio u BiH ne podržava tužbu, kao i dominantan dio u Predsjedništvu BiH.”

“Ne može jedan predsjednik u ime BiH podnositi tužbu. Ko to ne shvata, ne shvata da nema niko pravo da svojata BiH u svoje ime. A ovdje je to u pitanju. Jedna trećina Predsjedništva se opredjeljuje da diže tužbu protiv druge države. To je evidentno kršenje Ustava. Kako će to ko objašnjavati to je drugo pitanje. Neki u BiH misle da mogu raditi u ime BiH ono što nikome ne pripada”, kazao je Ivanić.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić (Srpska demokratska stranka – SDS) jučer je na sjednici Kolegija Predstavničkog doma da se sjednica tog doma zakazana za sutra prolongira dok ne bude donesena zvanična odluka o (ne)pokretanju revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije.

Na pres-konferenciji Bosić je pojasnio da ne postoje demokratski uvjeti za održavanje sjednice, obrazlažući da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić upozorio na kršenje Ustava zbog odluke da se o toj reviziji presude po tužbi raspravlja na neformalnim sastancima.

“Revizija tužbe se može objesiti mačku o rep, jer nisu ispunjeni uslovi za reviziju. Problem je u ponašanju, jer Bakir Izetbegović nije Predsjedništvo BiH. Mi ne želimo krizu, ne da nećete imati 100.000 novih radnih mjesta, nego ćete imati 200.000 otpuštenih. Mi ćemo sutra doći u Parlament BiH, ali nećemo prisustvovati sjednici”, kazala je Aleksandra Pandurević iz SDS-a.

Ivanić je ponovio da bez sastanka članova Predsjedništva BiH ne može biti revizije presude BiH protiv Republike Srbije, te je dodao da o tom pitanju nema saglasnosti među članovima Predsjedništva BiH, ali i da bi podnošenje revizije bilo suprotno Ustavu BiH.

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je ranije rekao da se razmatra mogućnost revizije postupka protiv Srbije za agresiju i genocid, a nakon osuđujuće presude bivšem vođi Srba u BiH Radovanu Karadžiću, koji je u Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju proglašen krivim za ratne zločine i osuđen na 40 godina.

Advertisements

loading...

Facebook komentari