Po džepu i za škripu guma: Od sutra u BiH rigoroznije kazne za prekršaje u saobraćaju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je podsjetilo građane da od sutra na snagu stupaju odredbe Zakona o izmjenama o dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim su pooštrene sankcije.

Kazne od 400 do 1000 KM predviđene su i za vozače i instruktore vožnje kod kojih se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1,5 g/kg, za upravljanje motornim vozilom prije sticanja prava na to, vozača koji učestvuje u saobraćaju sa vozilom koje nije registrovano ili čija je potvrda o registraciji vozila istekla više od 30 dana, vozača koji na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo, vozača ili instruktora vožnje koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled, vozače kojima je zabranjeno upravljanje vozilom ili mu je vozačka dozvola privremeno oduzeta ili zadržana, kao i za vozača koji napusti lice mjesta saobraćajne nezgode u kojoj je neko izgubio život ili bio povrijeđen, ili je nastala veća materijalna šteta, javlja “Anadolija”.

Pored novčane kazne, za ove prekršaje predviđena je i mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od dva do šest mjeseci i dva kaznena boda, dok je za pojedine prekršaje kojima je izazvana saobraćajna nezgoda propisana novčana kazna od 1.000 do 5.000 KM i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci.

Kazne od 100 do 300 KM predviđene su za vozače koji koriste mobilni telefon koji nije prilagođen upotrebi u vozilu, za sve osobe u vozilu koje ne vežu bezbjednosni pojas, za prekoračenje dozvoljene brzne za 20 km/h do 30 km/h, za vozače ili instruktore kod koji se utvrdi količina alkohola u krvi od 0,8 g/kg do 1,5 g/kg. Iste kazne vrijede i za vozača u saobraćaju sa vozilom koje je upućeno na tehnički pregled, a nije podvrgnuto tom pregledu, kao i vozače motornog i priključnog vozila registrovanog u stranoj zemlji ako nema međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području BiH (tzv. zeleni karton).

Za ove prekršaje član 235 Zakona, propisuje i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca i dva kaznena boda, dok je za pojedine prekršaje kojima je izazvana saobraćajna nezgoda propisana novčana kazna od 300 do 1.000 KM i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do šest mjeseci.

Kazne od 50 do 250 KM Zakon propisuje za: vozača koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe, vozača kod kog se u vozilu u saobraćaju na putu nađe uređaj odnosno sredstvo kojim se može otkrivati ili ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, kao i za vozače ili instruktore vožnje kod kojih se utvrdi količina alkohola u krvi preko 0,3 g/kg do 0,8 g/kg.

Novčanom kaznom od 50 KM kažnjavaće se prekoračenje brzine za više od 10 km/h do 20 km/h više od dozvoljene, te vožnja mopeda, lakog motocikla, motocikla, tricikla, lakog četverocikla ili četverocikla kao i lica koja se prevoze tim vozilma, koji za vrijeme vožnje ne nosi na glavi zakopčanu zaštitnu kacigu.

Predviđene su i novčane kazne od 40 KM za vozača koji u putničkom automobilu na prednjem sjedištu prevozi lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava i za pješaka koji za vrijeme kretanja kolovozom koristi mobilni telefon ili ima slušalice u ušima.

Iz MUP-a RS podsjećaju i da nije propisana obaveza korištenja zaštitne kacige za vozače bicikla, ali je propisana zabrana vozačima bicikla, mopeda, lakog motocikla, motocikla, tricikla, lakog četverocikla i četverocikla prevoženja lica pod uticajem alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci.

“Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se ponašaju odgovorno u saobraćaju i poštuju zakonske propise, te tako zaštite svoj, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju”, navodi se u saopštenju MUP-a RS.

