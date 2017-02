Novi zakon u RS-u: Za napad na policajce i do pet godina robije

Policajci su proteklih godina često bili na meti nasilnika koji ih vređaju, pljuju, prete i udaruju, a posle toga se izvlače sa malim kaznama.

Kada je riječ o prijetnjama službenim licima po novom krivičnom zakonu ostale su iste kazne, što znači da se za to djelo može izreći kazna do tri godine zatvora. Međutim, kada se službenom licu nanese povreda ili mu je prećeno oružjem, kazna je značajno povećana. Do sada za ovakav napad počinioci su mogli dobiti od tri mjeseca do tri godine zatvora, ali po novom zakonu mogu ostati iza rešetaka od šest mjeseci do pet godina, piše “Blic“.

Prema podacima MUP RS tokom prošle godine napadnut je veliki broj policajaca, a i u 2017. godini taj trend je nastavljen.

Posljednjih dvadesetak dana sve učestaliji su napadi na policajce, a napadači nisu birali sredstva. U Kozarcu je Zijad J. izazvao incident na benzinskoj pumpi i prilikom policijske intervencije on je jednog od njih pokušao udariti sjekirom.

Policajac je na sreću spretno reagovao i spriječio udarac. Neobičan slučaj desio se u Banjoj Luci prije sedam dana kada su zaustavili N. Š. (32) i pokušali ga legitimisati. On je odbio da pokaže ličnu kartu, te je policajce vrijeđao i nazivao ih „afričkim majmunima“.

Isti vikend u Doboju se dogodio mnogo ozbiljniji slučaj. Tada je Miloš Blagojević (52) prvo narušavao javni red i mir, a kada su ga policajci pokušali smiriti on jednog od njih napao nožem i posjekao ga po licu, poslije čega se zabarakadirao u svom stanu i tek poslije nekoliko sati se predao.

Portparol MUP RS Mirna Miljanović rekla daje u toku prošle godine zabilježeno 40 napada na policajce.

– U 38 slučajeva napadnuta su uniformisana službena lica, a u dva slučaja meta su bili pripadnici Kriminalističke policije – istakla je Miljanovićeva.

Prema njenim riječima u ovim slučaju dva policajca su teže povrijeđena, a 34 lakše.

– Najveći broj napada bio je na području CJB Banja Luka, gde ih je bilo 15, zatim u CJB Trebinje gde je bilo osam, onda sledi CJB Zvornik sa tri i CJB Prijedor sa dva napada na policajce – ističe Miljanović.

U MUP RS su pojasnili da bi sankcionisanje napadača i izricanje maksimalnih kazni od strana suda sigurno doprinijelo smanjivanju broja napada. Posljednjih par godina dešavalo se da budu zapaljeni automobili policajaca, ali bilo je i slučajeva da se bacaju bombe na njihovu imovinu.

Najveći broj napada

U MUP RS su pojasnili da se najviše napada na policajce dešava prilikom uspostavljanja javnog reda i mira, zatim prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja.

Manji broj se dešava prilikom legitimisanja i hapšenja osumnjičenih.

