Damir Marjanović: “U BiH nemate tri strane nego samo dvije – oni koji kradu i oni koji trpe”

– Kuda ide Bosna i Hercegovina? Godina je započela, da se tako izrazim, “ratoborno”. Otvorenim sukobima na relaciji Banja Luka – Sarajevo, trzavicama na relaciji Sarajevo – Mostar, stvoren je dojam da se država nalazi pred raspadom. Pojedini analitičari kažu da se država u biti već raspala iznutra, te da državotvorni okvir nikada nije bio na klimavijim nogama. Kako vi vidite trenutnu situaciju u BiH?

Kako rekoše još davno ni Bosna, a ni Hercegovina neće nigdje. One su već stoljećima tu i, sviđalo se to nekome ili ne bit će tu još dugo. No, čini se da su trenutne političke elite dosegle vrhunac svoje nemaštovitosti i da su se ponovo vratile na pozicije izazivanja netrpeljivosti i sukoba u cilju njihovog opstanka na vlasti. Na ruku im idu i promjene na geopolitičkom planu koje se ovdje tumače tako da svaka promjena političkoga poretka ili odnosa snaga na geopolitičkoj sceni mora da se prelomi preko leđa ovih prostora. E pa ne mora, krajnje je vrijeme da Bosna i Hercegovina od kusura geopolitičkih zbivanja postane čimbenik. Naravno da to ne ide u korist onima koji su trenutno na vlasti jer bi se u tom slučaju moralo početi raditi i zaraditi nerealno velike novce koje primaju kroz svoje naknade, plate i paušale (što i nisu navikli u protekla dva desetljeća) ili bi se moralo otići sa dobro ukopanih pozicija koje su već namijenili nekome od svojih krvnih nasljednika. Da li BiH treba da doživi promjene – naravno da treba, ali ne one koje su zasnovane individualnim interesima pojedinaca umotanim u tzv. „nacionalna pitanja“ nego one koje su zasnovane na lošem socijalnom i ekonomskom statusu većine stanovnika naše domovine, bez obzira da li su konstitutivni ili ne. U koje, će pravcu BiH danas, ali i nikada do sada, nisu odlučivali oni koji sebe prozvaše nacionalnim zaštitnicima, nego njeni građani koji ih postavljaju, ali koji i ih i skidaju s vlasti. Nije se BiH raspala iznutra, nego se raspada samo okruženje u kojem je uživala manjina preko leđa većine. Upravo to smeta trenutnim liderima i stoga prave tenzije i najavljuju nove sukobe i ratove ne bili sadržali postojeću maglu u kojoj su nesmetano mogli da rade sve što su željeli pa čak i nelegalne stvari. Dakle, neće oni odlučiti gdje ide BiH nego to moraju odlučiti Bosanci i Hercegovci, i Hrvati i Bošnjaci i Srbi i oni „nekonstutivni“. Ako to, pak, ne urade onda više nije pitanje gdje ide Bosna i Hercegovina, nego gdje će otići njeni stanovnici.

– Prema vašem mišljenju, kakva je danas država BiH i koliko je daleko od, ne znam kako da se drugačije izrazim, normalnog društva? Društvo nejednakih? Jači tlači na svom “većinskom” području? Pamet zašutila. budala progovorila, fukara se obogatila?

Kroz Vaša pitanja ste dobro opisali stanje našeg društva. No, ja bih ipak dodao još jedan opis trenutnoga stanja – tiha većina. Nemojte nas podcjenjivati ni Mostar, ni Tuzlu, ni Banja Luku, ni Bihać ni Sarajevo, ni Ljubuški… Nemojte misliti da su ljudi slijepi pored svojih očiju i da ne vide što se dešava. Nemojte ni pomisliti da oni ne znaju da oni koji se pozivaju na njihove nacije ili umotane građanske opcije ili pojedini tzv ljevičari samo rade na realizaciji osobnih interesa. Spomenuli ste „većinsko područje“ i znam u kojem ste nacionalnom smislu to formulirali, ali postojanje takvih područja su za trenutno stanje u BiH irelevantna. Nešto ne vidim da većina Bošnjaka živi mnogo bolje na svom tzv većinskom području, od većine Hrvata ili Srba na tzv svojim većinskim područjima i obratno. Ali jasno vidim da upravo na tim većinskim područjima imate tihu većinu socijalno i ekonomski ugroženih ljudi kojom vlada glasna manjina, najčešće iste nacije, i koja pod plaštom borbe za nacionalne, građanske i kojekakve interese pred kamerama se dobro svađa „s onima drugima“, a iza kamera sklapaju odlične poslove od kojih te glasne manjine na svim tim područjima jako dobro žive, uz malo nacionalno-političke manipulacije i bez nekog velikog truda.

– Krenuli ste u “akciju” s novim pokretom. Što je osnova ideja i koji je konkretan plan Socijaldemokrata igG? Je li to nova lijeva opcija? Stranka? Hoće li postati stranka? Idete li na izbore 2018.? S kojima političkim opcijama će te sarađivati? Pitanja se nameću sama od sebe… Ako nećete na izbore kako mislite uticati na političke procese u BiH?

Ovo je baš ono što sam naslov kaže inicijativa grupe građana, uvjerenih ljevičara koji su svjesni toga da socijaldemokracija ne pripada samo jednoj nacionalnoj ili nenacionalnoj grupaciji, da je socijaldemokracija najtolerantniji oblik političkoga djelovanja u kojem se kroz zalaganje za slobodu, solidarnost i jednakost svih ljudi na ovim prostorima može postići i napredak društva uopće. Ovaj pokret su inicirali ljudi koji su na vrhuncu svojih karijera i koji su jako uspješni i cijenjeni u svojim profesijama, a ima tu i radnika, i poslovnih ljudi, i profesora i političara, ali i mladih ljudi koji se kao dobri i aktivni studenti pripremaju za život pred njima. Ono što nas okuplja sve na jednome mjestu jeste želja da se pomogne svojoj domovini i da se aktivno sudjeluje u stvaranju boljih uvjeta života za sve njene stanovnike. U ovome momentu, dok Vam dajem intervju, naše ekipe aktivno pomažu našim članovima i simpatizerima u njihovom političkom djelovanju, ali i kreiraju prijedloge programa efikasnog djelovanja u obrazovanju, pravosuđu, sigurnosti, privredi i svim segmentima djelovanja društva.

Ova ideja nije nova, ona je tu već neko vrijeme, no izgleda da je nekome kako se približavaju izbori jako stalo da je opiše kao „još jednu tzv novu stranku“, „tamo neke nove komunjare“ „samo još jednu poluprivatnu ideju bolesno ambicioznih pojedinaca namijenjenu za zauzimanje fotelja“ i slično. Tako je naime opisuju koji upravo dolaze iz takvih organizacija. S druge strane već su nam počeli pripisivati u Mostaru epitet „još jedne bošnjačko-političke podvale“, a u Sarajevu „još jedne hrvatsko-političke podvale“. Da nisu nesuvisle i, dozvolite mi da kažem i pomalo glupave, takve konstatacije bi definitivno bile smiješne.

Kako smo već ranije najavili i pojasnili mi nismo tamo još jedna „nova“ politička opcija. Pokreti bi trebali, a ovaj i jeste, da budu mnogo više od toga. Prihvaćamo da je političko djelovanje u BiH fluidnoga karaktera i da se stvari mijenjaju na ovim prostorima iz dana u dan. Stoga neka vas ne čudi ako vam kažemo da nikada nećemo biti „samo još jedna nova tzv lijeva stranka“. A priča o izborima, koalicijama, savezima i svemu onome što moraju razmišljati trenutni politički aktivni igrači nije u fokusu našega djelovanja. Ako ikada bude BiH javnost će biti na vrijeme obaviještena!

– Niste jedini krenuli s novom političkom akcijom. Tu su i planovi Senada Šepića, potom nezavisnih načelnika, gospodin Amir Reko će osnovi stranku bh. Most… Svi su oni nekako “lijevo orijentisani”, a kada dodamo SDP, DF, Našu stranku, Reufa Bajrovića…, već imamo gužvu u navodno “ljevičarskom šesnaestercu”. Šta se događa? Otvara li se tu mogućnost saradnje između navedenih stranaka ili možda zatvara? Ko je tu socijaldemokrata, a tko je samo formalni ljevičar?

Da počnemo od kraja vašega pitanja – tko je iskreni socijaldemokrata a tko formalni ljevičar možete lako zaključiti na osnovu njenog ili njegovog dosadašnjeg djelovanja. Samo analizirate što je i kako do sada radio i postigao i dobijete odgovor na Vaše pitanje, jer socijaldemokracija nije samo pitanje političkoga stava nego životnog opredjeljenja i samoga stila života. U svom pitanju ste baš sve promiješali jer tu vidim i neke institucije i pojedince koji nemaju nikakve, ali baš nikakve veze sa socijaldemokracijom, osim što su možda ocijenile da je ona sada „in“ pa da ne bi bilo loše da je „ubace malo“ u svoje političko djelovanje, onako reda radi. Mislim da će predizborne a posebno postizborne aktivnosti dobro profiltrirati sve one koji nominalno nastupaju s lijevoga političkoga spektra. Ujedinjeno „lijevo djelovanje“ je poželjno, ali je jako bitno da li se to ujedinjenje zasnovalo na ideološkom i funkcionalnom djelovanju ili samo na podjeli mjesta na predizbornim listama. U svakom slučaju trenutno po najavama izgleda da nas čekaju zanimljivi i znatno drugačiji izbori sljedeće godine kako na lijevom, tako na desnom ali i na centralnom spektru.

– Koja je, da tako kažem, ciljna grupa Socijaldemokrata IgG? Ljudi koji ne glasaju? Njih uobičajeno ima iznad 45 posto. Nekada su i SDP, pa i DF govorili da žele probuditi te ljude koji ne glasaju na izborima, ali do sada to nikome nije uspjelo. Šta mislite zašto ti ljudi ne glasaju?

U znanosti su brojevi i rezultat sve što trebate za donošenje konkretnih zaključaka. Zadnja istraživanja su pokazala da postojeće stranke koje nominalno zastupaju ljevicu imaju potporu od nekih 20%, dok, je podrška tzv lijevim idejama negdje oko 50%. Ovi postotci su dobar razlog da se lideri lijevih stranaka zapitaju gdje su griješili i koliko je ideju socijaldemokracije koštao njihov elitizam i koketiranje s desničarskim opcijama. Naime, mnogi od njih su se svojim modelom djelovanja približili vladajućim nacionalnim strankama, što je bilo pogrešno jer ljudi nisu htjeli iste lidere samo obučene u crvene kravate. No siguran sam da u svim ovim strankama postoji opet ona ogromna tiha većina o kojoj smo već pričali i koja može stvari pokrenuti u boljem pravcu. Ako to ne urade ostavit će prazan prostor koji će sigurno biti iskorišten od onih koji su prepoznali te probleme.

– Imate li vi viziju kako bi BiH trebala izgledati, ali da sve “strane” budu zadovoljne? Naprimjer, ako Dodik otvoreno želi odcjepljenje, glasno priča o pripajanju Srbiji, ako Čović otvoreno govori o “svojim” granicama, a jasno je da je Izetbegović protiv svega toga, kako onda postići konsenzus koji bi zadovoljio sve tri strane? Ne treba zaboraviti ni ostale građane, koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivna naroda, ali njih niko ništa i ne pita…

Gospoda koju spominjete će pričati sve što treba samo da ostanu na vlasti, a sve se to može srušiti kao kula od karata ako MMF ne uplati sljedeću tranšu ili ako netko drugi ne ponudi neku drugu kreditnu liniju. Tada će ta ista gospoda sjesti gdje god im se kaže i potpisati sve što im se ponudi, bez obzira da li se to kosilo s njihovim „principima“. Mislim da se moja vizija BiH poklapa s vizijom svakog običnog građanina u kojoj na ovim pozicijama vidimo sposobne ljude koji neće osobne interese stavljati iznad interesa svih građana. To je za početak i više nego dovoljno, ali i jako izvodljivo. Ta vizija može da se počne ostvarivati već 2018. i to mirnim i legalnim putem, bez ikakvog zveckanja oružjem.

– HDZ traći institucionalnu jednakopravnost za Hrvate, SDA je trenutno protiv svih njihovih prijedloga osim kada treba dijelit finansije, Dodik navija za podjelu FBiH na dva entiteta jer tako jača njegova pozicija. U pozadini svega toga na sve tri strane događa se masovna pljačka resursa, masovna uhljebljavanja, nevjerojatne nemoralne stvari koje narod gleda vidi ali šuti, ili isfrustriran odlazi u inostranstvo. Da li je narod slijep, gluh, da se ružno izrazim glup ili šta?

Nije narod ni slijep ni gluh, nego je umoran i od svojih egzistencijalnih problema nema vremena da procesuira sve ono što im njihovi voždovi serviraju. No, voždovi bi trebali da znaju da sve ima svoj početak i kraj. Vi ste rekli da se na sve tri strane pljačka, to je pogrešna percepcija jer pljačka se samo na jednoj strani i toj strani su lopovi koji nemaju ni nacije ni vjere, jer da imaju ne bi pljačkali. Dakle u BiH nemate tri strane nego samo dvije – oni koji kradu i oni koji trpe, no nadam se ne još zadugo. Među onima koji trpe su, radnici, seljaci, profesori, studenti, umirovljenici, i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci, i Hercegovci i Bosanci i Jevreji i Romi i „ostali“. A, među onima koji kradu su samo lopovi, to je jedina njihova nacionalnost, vjera ili nevjera!

– 17. 2. održat ćete tribinu u Mostaru. Šta ćete poručiti građanima Mostara?

Tribina o kojoj govorite je ideja naše kolegice Amne Popovac, a tko bolje o Mostaru može govoriti nego jedna prava Hercegovka poput nje. Siguran sam da će Amna u suradnji s profesorom Lasićem odabrati mudre govornike, ljude koji imaju što reći. Moj zadatak je da na ovoj tribini ukažem kako kroz proces obrazovanja stvari mogu i moraju da se mijenjaju, a gdje ću drugo to da pokažem nego u Mostaru u kojem su prije par dana studenti i profesori, s obje strane meni drage Neretve na Starom mostu jasno rekli kakvo obrazovanje žele. Upravo u Mostaru ću skrenuti pažnju na njih i na činjenicu da tu generaciju stalno prozivamo, ali ih rijetko slušamo!

– Ima li BiH nade u bolju budućnost sa sadašnjim vladajućim “elitama”?

BiH će imati bolju budućnost, no sumnjam da oni koji su joj kreirali nedavnu prošlost i ovu sivu sadašnjost to mogu omogućiti i da to uopće žele.

Impotentni posmatrači

– Šta mislite o ocjenama Valentina Inzka da je nepotizam bolest koja izjeda ovu zemlju i da su BiH potrebni novi lideri?

Ovu zemlju izjedaju jako sposobne individue koje svoje osobne interese ostvaruju preko leđa naroda, kao i impotentni posmatrači koji ih ne kažnjavaju, kako na izborima svake 4 godine, tako i ne korištenjem svojih ovlasti.

Ne očekujem ništa od međunarodne zajednice

– Da li ste zadovoljni ponašanjem Međunarodne zajednice prema BiH?

Ne, ali i ne treba ništa da očekujemo od njih. Ovo je naša domovina i mi treba da uzmemo stvari u svoje ruke. U jednoj sam emisiji rekao da bi ih rado vidio u budućnosti, ali samo kao turiste. To bi značilo da smo mi konačno odlučili da se bavimo svojim životima, a ne samo da budemo pasivni promatrači i dežurni kritičari!

Ne usudim se reći ostanite po svaku cijenu

– Usudite li se reći građanima BiH da ne odlaze u inostranstvo? Zbog čega ostati u BiH ako ćemo stalno svakodnevno gledati političko mrcvarenje?

Ne usudim se reći ostanite po svaku cijenu, ali se usudim reći nemojte odustajati i odlaziti ako mislite da nešto možete promijeniti i ako to niste pokušali. I sam spadam u tu kategoriju koja se svim silama trudi da nađe razlog da ostane u BiH, i svjestan sam da mi ga “ovi na vlast” već godinama ne daju! Zato treba učiniti sve da se stvari pokušaju promijeniti, jer na kraju dana, ako se to i ne desi, znat ćemo da smo probali, a ne samo jadikovali!

