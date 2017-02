Nakon izjave Munire Subašić da ima platu od 4.000 KM, jedno siroče joj napisalo pismo

Draga ženo

Ime ti ne mogu izgovoriti, vrijeđa moju inteligenciju. Nakon svih tvojih prljavih izjava, i brukanja našeg divnog podneblja odakle smo izbjegli ova o novcu kojeg primaš je prelila čašu. Imam potrebu da ti kažem, da shvatiš ako možeš, ali sumnjam da te boli briga.

Ja sam Mensura, sa samo dvije godine su me donijeli iz Zvornika u Tuzlu, znaš li kako je bilo živjeti, u tudjem stanu, bez posla, bez oca, i da zaboravila sam ti napomenuti izgubila sam oca i brata, i još mnogo rodbine, tako da moju bol ne mijenjaju džip, 4000 KM i napadanje drugih. Ali nas se neko trebao sjetiti da bar dostojonstveno prezivimo do kraja zivota.

Bili smo stigmatizirani, ali smo prezivjeli, i nema svrhe da se zalim, pogotovo ne tebi, jer takvi kao ti nikada nam nece naci posao. Želim ti samo reći da znaš mojoj porodici, mojim prijateljima, i meni nisi predstavnik, nisi nam bitna, nisi glas svih nas, nisi simbol majki Srebrenice, nisi NIŠTA, samo si materijalista, koji stvara toliku averziju da mi se gadiš.

Ja ću pronaći posao i zaradjivati pošteno svojim rukama kako me moj babo rahmetli, učio a ti živi na tudjoj muci, suzama i patnji, to je novac, siročadi, to je novac koji ne donosi sreću i nafaku, a Bog sve vidi, Bog sve zna,svi će odgovarati za svoja djela i nedjela.

Srdačan pozdrav gospodjo

Tekst preuzet s portala “Novi horizonti“…

