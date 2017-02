Božo Petrov: “Izmjena izbornog zakona preduslov za ravnopravnost naroda u BiH”

Istaknuo je da Hrvatska želi pomoći BiH na putu prema pristupanju Evropskoj uniji, ali da je potrebno izjednačiti statuse triju konstitutivnih naroda, a da je preduslov za to izmjena izbornog zakona.

Petrov je u utorak bio u Sarajevu, gdje se sastao s čelnicima Vijeća ministara i oba doma državnog parlamenta. Poslije sastanka s Denisom Zvizdićem, predsjedavajućim Vijeća ministara, iz te institucije priopćeno je da je Petrov u razgovoru rekao da ne podržava stvaranje dodatnog entiteta u BiH u svjetlu hrvatske inicijative za preustrojem BiH po načelu federalizacije.

Predsjednik Hrvatskog sabora i u Dnevniku “Naše TV” ocijenio je to provokacijom: “Došli smo u BiH jer želimo biti prijatelji i partneri. Smatramo da je BiH ključ sigurnosti i stabilnosti u cijeloj jugoistočnoj Evropi. Želimo biti partneri BiH na europskom putu kojeg smo i sami prošli. Unatoč sitnim provokacijama, zbog kojih sam malo žalostan, u svim dosadašnjim razgovorima svi su istaknuli iste ciljeve, svi vjeruju da BiH treba biti jamac sigurnosti i stabilnosti i krenuti evropskim putem.”

Petrov je najavio aktivnu ulogu Hrvatske u euroatlantskim procesima koji slijede za Bosnu i Hercegovinu koja je u decembru prošle godine dobila Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji.

“Svi smo se složili da u BiH trebaju biti tri konstitutivna naroda s punom ravnopravnošću. Ne želeći da BiH bude politički protektorat, tražili smo od lidera triju naroda da pronađu rješenje. Mi nikada nećemo iznevjeriti, pogotovo hrvatski narod, jer smatramo da smo suodgovorni za Daytonski sporazum. Želimo da oni pronađu rješenje, ali ono koje će jamčiti punu ravnopravnost. Mislim da je ovaj diplomatski put uspio. Ne trebaju nam tenzije jer u tom slučaju nikada ne možete doći do rješenja. Ako zemlja bude nestabilna, takva će biti i cijela regija. To ne može biti dobro za sve građane BiH. To želimo promijeniti.”

Na pitanje može li BiH u Evropsku uniju bez riješenog hrvatskog pitanja, Petrov je rekao: “Nije smjelo doći do situacije da postoji pitanje hrvatskog naroda. Mislim da su svi politički lideri svjesni da nema stabilizacije odnosa dok se ne riješi pitanje neravnopravnosti jednog naroda koje je trenutačno na djelu. Preduvjet za uspostavljanje ravnopravnosti triju naroda bila bi izmjena izbornog zakona. Sasvim je legitimno da predstavnici sva tri naroda budu iz njihovih političkih stranaka i njihovih naroda. To je bila tema svakog sastanka.”

Krajem prošle godine Tužiteljstvo BiH osumnjičilo je pripadnike Hrvatskog vijeća obrane iz Orašja za ratne zločine protiv Srba tokom 1992. i 1993. godine. U proces se uključila i Hrvatska. Petrov je rekao da će Hrvatska pomoći braniteljima, ali nije htio ulaziti u detalje:

“Obavljeni su određeni razgovori. Nema potrebe o tome govoriti javno. Smatramo da je potrebna depolitizacija sudstva. Svaki zločin treba osuditi, ali na svim stranama. Ne smije se demonizirati jedna, a liberalizirati druga strana. Zločin se treba kazniti, ali ne smije se pisati paralelna povijest. To neće voditi kooperativnosti i izmirenju između triju konstitutivnih naroda.”

U Stocu će se 19. februara održati ponovljeni lokalni izbori prekinuti 2. oktobra. Bošnjačka Inicijativa za Stolac najavila je bojkot izbornog procesa.

“Žalosti me da se najavljuje bojkot tih izbora”, komentirao je Petrov, koji je poslije prekida izbora posjetio Stolac, u Dnevniku “Naše TV”. “Pozivam sve političke stranke da budu glas razuma, da se poštuju institucije i njihove odluke. Pozivam građane Stoca da iziđu na izbore i izaberu legitimnu vlast, da imamo vladavinu prava i napretka. Ne smiju se koristiti bilo kakvi alibiji za širenje bilo kakvih tenzija. To Bosni i Hercegovini u ovom trenutku zaista nije potrebno”, zaključio je.

