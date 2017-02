Đemila Gabriel – Put iz ‘staklenog dvorca’, preko kolibe do Australije

Rođena je 16.11.1968. godine u Bosanskoj Dubici u imućnoj i poznatoj porodici Talić. Iako je odrasla kao mažena, pažena, prvorođena kćerka u bogatoj porodici, roditelji su je odgojili da na siromašne ljude nikad ne gleda sa visine, da pomogne tamo gdje može, pa makar to bila samo topla riječ.

U Australiju je došla prije petnaest godina iz Njemačke što joj je bila jedna od težih odluka.

“To su bile teške odluke, sa dvoje djece doći na drugi kontinent, ne poznavajući engleski jezik. Moj put je zaista bio trnovit, iz staklenog dvorca probudiš se u kolibi”, počinje ona priču za portal Akta.

Međutim, vrlo brzo se snašla. Kao dijete čiji su roditelji dugo bili u biznisu, odmah je krenula u školu za učenje engleskog jezika, nakon čega se upisuje na College Business Marketing and Managment, što joj danas u biznisu mnogo znači jer je vlasnica kompanije za nekretnine u Australiji, New Zelandu i Americi.

Sada je kao počasnu konzulicu očekuje puno posla, tako da je odmah krenula sa aktivnostima. Imenovanjem joj je ukazana velika čast, ali i odgovornost ne samo pred bosanskom zajednicom, nego i australijskom.

“Moć bh. dijaspore je ogromna u ekonomskim potencijalima. Mi imamo novu generaciju ljudi koji su obrazovani, ljudi koji posjeduju svoje kompanije, generaciju koja želi da ulaže u maticu, ali joj se treba dati podrška i prilika. Ovdje u Australiji se cijene ljudi koji imaju svoje razvijene kompanije, jer mi zapošljavamo ljude, dajemo im primanja, a doktori, učitelji rade samo za svoju platu, tako da su oni ovdje samo srednja radnička klasa. Sami smo svjedoci pobjede Trumpa na izborima, on je business man, to se uvažava“, smatra naša sagovornica.

Na pitanje jesu li građani bh. porijekla koji žive u Australiji zadovoljni odnosom matice prema njima, Gabriel kaže da nisu, najviše iz razloga jer su daleko.

“Oni bi željeli da im se političari malo više posvete u svojim predizbornim obećanjima. Jako puno novaca odavde odlazi za Bosnu, a kad tamo odu nisu baš tako rado dočekani kao gosti”, ističe ona.

SA SUPRUGOM PLANIRA VELIKA ULAGANJA U BiH

Tokom svog mandata će kaže raditi na privlačenju što većeg broja turista u našu zemlju, a također i stranih investitora.

“Ja nikad ne obećavam, čak ni svojoj djeci, ono što ne mogu ispuniti. Pokušat ću da privučem investitore u našu zemlju, ali da bi se to ostvarilo treba mijenjati zakon i donijeti određene olakšice”, navodi ona.

Inače, udata je australskog bogataša i biznismena Chrisa Gabriela, koji u budućnosti planira ozbiljne investicije u našoj zemlji. Vjenčali su se u Australiji prije nepune tri godine i sada kao uspješni poslovni ljudi rade na promociji pozitivnog imidža Bosne i Hercegovine.

“On smatra da u Bosni ima dosta potencijala i želi da investira u nekretnine, ali zbog različitih prepreka još nije završio taj proces. Takva dešavanja jednostavno otjeraju strane investitore”, ističe Gabriel.

Naime, oni su prilikom nedavnog boravka u Sarajevu imali nekoliko sastanaka sa čelnicima u našoj zemlji i raspitivali se za mogućnost investiranja u različitim sektorima.

“Naša ulaganja će biti velika, ali sve zavisi od brzine usluga službenih lica. Trenutno smo u procesu otvaranja kompanije u BiH što traje već tri mjeseca”, otrkiva nam ona.

Par se, preko zajedničkih poznanika, upoznao na premijeri filma “Za one koji ne mogu da govore” Jasmile Žbanić, a koji je Đemila producirala.

Kaže da mu je neprestano pričala o ljepotama Bosne i sada kada je jednom došao u Sarajevo, stalno će se vraćati. Radi se o uspješnom australskom biznismenu koji je u dosadašnjoj karijeri ostvario odlične rezultate u kompanijama za telekomunikacije i tehnologiju na čak pet kontinenata.

HALID IKONA DRŽAVE

Za Bosance I Hercegovce je specifično i to da se ne mijenjaju ma gdje da odu živjeti. Na pitanje jesu li neke osobine i kod nje s godinama postale izraženije, kaže da je ona otišla iz BiH, ali BiH iz nje nikad nije i neće.

“Ja sa ponosom kažem da dolazim iz prelijepe zemlje koja se zove Bosna i Hercegovina. Tako sam i odgojila svoju djecu i na to sam ponosna. Čak i moja svekrva koja je Australka sa ponosom kaže da joj je snaha iz Bosne”, naglašava Đemila. A, na sam pomen imena rodne države sva čula joj prorade. Za rodni grad je vežu divna sjećanja, ali to se odnosi samo do prije ratnih godina.

“Tu su rođeni moji preci, ja, moja djeca. Ime moje obitelji je imalo veliko značenje u tom gradu i ja sam ga s ponosom nosila”, prisjeća se ona.

Ikonom države smatra Halida Beslića, čije pjesme sluša i njen suprug, koje čak ih i pjeva. Njegova velika želja bila je da mu na svadbenom veselju u Sarajevu on i zapjeva što mu je, kaže, bio najbolji poklon koji je mogao dobiti.

Inače, Gabriel je poznata humanitarka, koja je do sada učestvovala u raznim projektima u BiH, kao i u pomoći svim aktivnostima ambasade u Australiji.

“Ja sam jako osjetljiva na djecu, jako puno humanitarnih priloga usmjeravam za napuštenu djecu, jer smatram da je u našoj zemlji potrebno najviše ulagati u najmlađe. Nedavno smo obišli Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave kako bi vidjeli šta je to što je djeci potrebno, a u planu imamo za njih dati i velika finansijska sredstva”, kaže Gabriel.

Đemila je već ranije pomagala humanitarnim organizacijama iz BiH, ali i Univerzitetsko-kliničkom centru u Sarajevu. Također, u planu ima osnivanje vlastite fondacije koja će pomagati ženama i djeci bez roditelja.

“Osnivanje fondacije smo ostavili za ljeto, pošto želim da detalje fondacije dovedem do zaista zavidne razine”, kaže nam ona.

NEDJELJA POSEBAN DAN

Slobodnog vremena kaže nema zbog poslovnih obaveza, ali nedjelja je poseban dan koji odvoje sa sebe.

“Taj dan posvetimo samo nama, istražujemo skrivene kutke u Australiji, družimo se sa prijateljima i rodbinom, a mobilni telefon taj dan ne koristimo”, priča nam ona.

Pored toga, od napornog radnog dana se opušta uz razgovor sa svojim mužem, kada dijele iskustva poslovnih dešavanja, ali i sa majkom, djecom, te uz nezaobilazno čitanje knjiga.

Hobi joj je kuhanje, fitness, zumba, obožava kuhati, a njen najdraži recept je bosanski lonac.

Kroz život je vodi moto da ništa nije nemoguće i The sky’s the limit. Od neostvarenih želja joj je ostala da postane advokat, mada ni to još ne isključuje.

Najvećim uspjehom smatra što je postala uspješna poslovna žena, a u isto vrijeme se ostvarila i kao supruga i kao majka. Naravno ponosna je i na dorinos koji daje bh. zajednici koji je na kraju prepoznat i nagrađen imenovanjem za Počasnog konzula BiH.

