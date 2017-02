Treća godišnjica februarskih protesta u Tuzli: Okupljanje građana ispred spaljene zgrade “Sodaso”

“Prošle su tri godine, ali nema nekih vidljivih pomaka. Da je država htjela da privreda napreduje, imala je svoje instrumente, ali vlast je pustila da sve tone i ostavili su ljude bez ičega. Apsurdno je da narod pristaje na sve to. Uđite samo u kafiće i vidjet ćete da je svima dobro, a vlasti to odlično koriste. Situacija u ´Diti´ je dobra, ali i to je rezultat isključivo naše borbe, jer mi nismo pustili da nam se fabrika otme. Sve je do ljudi”, smatra Dževad Mehmedović, predsjednik Sindikata u tuzlanskoj tvornici deterdženata “Dita”.

Fadil Duranović iz Neformalne grupe građana “Srebrenik je naš”, poručuje da bi se, s obzirom na socijalnu ugroženost većine bh. građana, ove godine ponovo trebali organizovati veliki protesti.

“Trebamo dokazati da narod nije zaplašen. Ljudi žive od danas do sutra, jedva sastavljaju kraj s krajem, a opet biramo iste političare. Razočaran sam u narod, jer smo svojevoljno dali pristanak da nas terorišu”, smatra Duranović.

Sakib Kopić, predsjednik Sindikata solidarnost, povukao je paralelu između odnosa građana prema vlastima u Bosni i Hercegovini sa aktuelnim dešavanjima u Rumuniji, gdje stotine hiljada ljudi protestuje protiv korupcije.

“Rumuni su nenasilnim metodama izdejstvovali pobjedu. Isti scenario trebamo samo prepisati. Kada smo u februaru 2014. imali proteste, i naši su se političari bili dobro uplašili, ali su vremenom nastavili da nas još gore ugnjetavaju. Ipak, ima smisla protestvovati”, naveo je Kopić.

Nakon kraćeg programa, građani su se sjevernom magistralom zaputili ka zgradi u kojoj je sada smještena Vlada Tuzlanskog kantona. Ispred ulaza u zgradu Vlade nalaze se pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

