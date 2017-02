Policija prodaje 41 automobil: Cijene već od 400 KM

Putem javne licitacije MUP HNK-a će prodati brojna vozila marki Opel, VW, Škoda, Ford, Mercedes, Mitsubishi, te čak i jedan motocikl marke BMW, a početne cijene vozila za licitaciju kretat će se između 400 i 5.300 KM.

Na ovoj javnoj licitaciji mogu učestvovati sve fizičke i pravne osobe koje uplate kauciju u iznosu od deset posto od početne cijene za pojedinačno vozilo ili pet posto za ukupnu početnu cijenu jedne LOT grupe vozila, čije cijene dosežu gotovo 28.000 KM, prenosi “RadioSarajevo”.

Sva vozila mogu se pregledati u krugu Policijske stanice Mostar – Jug, Buna bb, i to u ponedjeljak, 13. februara, u periodu od 10 do 11 sati, izuzev autodizalica, koje se nalaze ispred autoradionice PU Mostar, koja se mogu pregledati na isti dan u periodu od 11.30 do 12.30 sati.

Također, isti dan bit će uplaćene kaucije na blagajni MUP-a HNK-a u ulici Brune Bursića bb, u periodu od 10 do 15 sati.

Sve detaljnije informacije u vezi s ovim Javnim oglasom, putem kojeg za kupovinu vozila može licitirati bilo ko, možete dobiti na broj telefona 036/383-320 ili u tekstu oglasa koji vam donosimo u ovom tekstu.

loading...

Facebook komentari