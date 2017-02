Načelnik Bosanskog Grahova uspio iskorijeniti alkohol u zgradi opštine

Najsvjetlija tačka Bosanskog Grahova. Blizu 40 osnovaca svaki dan poslije nastave u Dječijem centru “Gnijezdo” čeka kombi koji ih razvozi kućama. Većina njih ovdje se prvi put srela sa kompjuterom, piše “N1“…

“(Da nije ovog centra gdje biste radili u Grahovu?) Ne znam. Nema ništa, ni firmi niti bilo šta drugo gdje bi mogao čovjek da radi”, kaže Milijana Kurilić, vespitačica u Dječijem centru “Gnijezdo”.

Ovaj grad između Dinare i Šatora izgleda kao da je rat juče stao. Zgaršita, porušene i popaljene kuće i zgrade i danas svjedoče o “Oluji” 95. Nemaju Dom zdravlja, vatrogasnu stanicu, vrtić. Ginekeološki pregledi ženama Bosanskog Grahova su nedostižni. Većina ih nema zdravstveno osiguranje plus putni trošak do Drvara, za to nemaju novca. Dolazak ginekologa svake druge godine uz pomoć donacija uspiju obezbijediti u Udruženju Grahovljanki.

“Od 100 pregledanih žena, 10 posto tj. svaka deset žena je imalo invazivne karcinome koje su morale na hitne operacije i nažalost dvije žene su preminule”, otkriva Danka Zelić, predsjednica Udruženja žena Bosanskog Grahova.

Grahovljani su krajem 2015. referendumom smijenili načelnika SNSD-ovca Uroša Makića. Funkciju je preuzeo fudbaler Duško Radun. Zatekao je dug od 3,5 miliona KM, skoro duplo veći od budžeta opštine. Ovdje nema ulaganja od Vlade Kantona 10 ili Federacije BiH. Kao Srbi povratnici nemaju pomoć ni od vlasti iz bh. entiteta RS.

“Da li zbog moje pobjede i toga što dolazim iz SNS-a mi u prošloj godini nismo dobili nikakvu pomoć od Vlade (bh. entiteta) RS. Ranije je toga bilo u nekoj manjoj mjeri. Zadni projekat je bio 60.000 KM za elektromrežu u selu Stožišta. Mi u prošloj 2016. godini nismo dobili nijednu jedinu marku pomoći od vlasti (bh. entiteta) RS”, žali se Duško Radun, načelnik Bosanskog Grahova.

Radun je dao pod zakup zemljište Livanjskog polja, uvećana je i šumska taksa pa je umanjio dug prema radnicima u administraciji, iskorijenio je alkohol u zgradi opštine i napravio led rasvjetu.

Događaj godine bio je otvaranje prve pekare nakon rata. Takođe 2016. otvorena je i prva apoteka, a do tada su stanovnici Bosasnkog Grahova po lijekove morali ići 30 km do Drvara.

Ove godine su prvi put imali jelku, okićen grad i podjelu paketića za praznike. I u ovim teškim životnim uslovima Grahovljani kažu nije sve tako crno. Na 2.500 stanovnika imaju više od 180 djece, a prošle godine doselila su se i tri mlada bračna para.

