Prognoza za ponedjeljak: Prvog radnog dana ne zaboravite kišobran!

Poslije podne i u večernjim satima padavine u većini područja. U sjeverozapadnim područjima, padom temperatura kiša će postupno preći u susnježicu i snijeg. U noći sa ponedjeljka na utorak, u većem dijelu Bosne, očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg, navode iz FHMZ-a.

Intenzivnije padavine u Hercegovini i na sjeverozapadu Bosne, gdje se očekuje od 20 do 40 l/m2. Vjetar prije podne umjeren do jak južnog smjera, a poslije podne slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 7 do 12, na jugu od 11 do 16 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana s kišom. U večernjim satima, sa ponedjeljka na utorak, kiša će postupno prelazit u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 10 stepeni.

Uz nepovoljne biometeorološke prilike većina stanovništva će biti slabijeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba će se pojačati. Opšta slika će biti lošija u Hercegovini i Krajini, do kraja dana će se pogoršati u cijeloj zemlji. Moguće su reakcije na promjenu vremena u vidu reumatskih bolova, nervoze, u noći problemi sa snom. Osjet hladnoće biće nešto izraženiji.

