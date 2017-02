Dalila, trogodišnjakinja oboljela od leukemije: “Kada porastem želim biti doktorica i pomogati djeci”

Sa majkom Dragicom trenutno boravi u Roditeljskoj kući, u Sarajevu, koja je svečano otvorena 26. aprila prošle godine.

Dalila je imala samo tri godine kada joj je dijagnosticirana ova bolest i kada počinje njena borba. Dok se njeni vršnjaci igraju sa igračkama, trčkaraju po igraonicama i ulicama ova hrabra djevojčica ide na kemoterapije, pretrage i svakodnevno je obavezna piti tablete. Kad poraste, kako je kazala, želi biti doktor i liječiti djecu.

Samohrana majka Dragica je tu uz nju. Kroz sve prolaze zajedno iako je Dalila, unatoč svojim godinama, kako je kazala Dragica, bila mnogo hrabrija od nje.

– Dug put do izlječenja-

“Dalila ima tri godine. U julu prošle godine dijagnosticirana joj je akutna limfoblastična leukemija. To je najblaži oblik. Ima tri ciklusa. Nakon što je počela sa kemoterapijama liječenje se zakompliciralo jer je dobila i trombozu sinusne i glavne vene na glavi. Sada smo tu na zadnjem trećem ciklusu koji bi trebao biti zadnji”, kaže Dragica u razgovoru za Anadolu Agency (AA).

S obzirom da žive u Neumu za Dragicu je briga bila i mjesto stanovanja, ali i putovanja do Sarajeva. Tu su česte pretrage, terapije… Međutim, spas je pronašla u Roditeljskoj kući gdje Dalila dane provodi sa svojim vršnjacima i djecom koja se susreću sa istim ili sličnim problemima.

“Kada smo došle ovdje imala sam veliku brigu zbog mjesta stanovanja pogotovo jer sam samohrani roditelj i finansijski to ne bi mogla izdržati. Međutim, odmah su me uputili u Roditeljsku kuću i rekli su mi da se ne moram brinuti ni zbog hrane ni smještaja. Na početku liječenja Dalila je prestala govoriti i hodati. Nije pričala ni samnom. Samo je tri mjeseca mahala glavom. Oko dva mjeseca nije ništa ni jela, bila je na infuziji. Vjerovatno je to sve odbijala jer joj nije bilo jasno zašto je u bolnici”, kazala je Dragica.

U Roditeljskoj kući su djeca koja prolaze kroz isto kroz šta i ona prolazi. Progovorila je nakon tri mjeseca, počela je jest i oporavljat se.

“Ova kuća za nas znači 90 posto oporavka. Sada odemo kući, ali to više nije naš svijet. Ljudi koje znam cijeli život ne mogu to razumjeti. Radili smo magnetnu rezonancu glave prije sedam dana i to se dosta povuklo. Kada je leukemija u pitanju ona je ušla u remisiju, sve je krenulo kako treba. Sada se ponašam prema njoj kao prema zdravom djetetu. Međutim, dug je put do izlječenja”, istakla je Dragica.

Ova hrabra djevojčica iako ima samo tri godina prilagodila se svijetu u kojem trenutno mora da živi.

– Dalilin snješko od plastelina-

“Kod kuće ona se ne zna igrati sa djecom sa lutkama. Njena cijela priča jeste ‘ajde da ti radim lumbalnu, da te bocam’. Sve to je podnijela bolje nego ja jer je meni bilo psihički to teško prihvatiti. Tablete pije, ne moram je lagati, ne buni se ništa. Sve to je prihvatila kao odrasla osoba”, ispričala je Dragica.

U njihovoj porodici nikada nije bilo malignih oboljenja. Međutim, Dragica se o svemu informisala putem interneta.

“Ali to se ne može shvatiti dok se ne nađe čovjek u ovoj situaciji. Težak je to put. Ali, opet hvala Bogu pa ima lijeka”, dodala je u razgovoru za AA.

Dok sjedi u majčinom krilu Dalila priča o snješku kojeg pravi od plastelina.

“Igram se sa plastelinom, pravim snješka”, ispričala je Dalila koja je juče mami Dragici napravila srce. Kako je kazala, želi da ozdravi i ide kući.

Međunarodni dan borbe protiv raka (World Cancer Day) obilježava se svakog 4. februara kako bi se podigla svijest o oboljenjima od raka, njihovoj prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju.

Rak je vodeći uzrok smrti u svijetu. Svake godine, kod više od 12 miliona ljudi dijagnosticira se rak, a 7,6 miliona umire od te bolesti.

loading...

Facebook komentari