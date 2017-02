VOJISLAV ŠEŠELJ O PREDSJEDNIKU bh. entiteta RS: “Dodika bi progutao mrak da nema Rusa”

“Mi možemo Dodika da podržimo zbog određene politike u određenom trenutku. Zato što sad brani Republiku Srpsku i zato što ima punu podršku Rusa u tome. Za referendum je imao podršku Rusa. Ne bi se ni usudio da ide na referendum da nije imao rusku podršku i ja sam u to apsolutno ubjeđen”, rekao je Vojislav Šešelj u emisiji “Puls” BN televizije i dodao:

“Moja saznanja iz diplomatskih kanala to potvrđuju. I dok on ima rusku podršku, on može i da opstane. Ne bi jednog dana ostao na toj funkciji bez ruske podrške. Mrak bi ga progutao”.

Istovremeno, Šešelj ističe da je Dodik na vrh vlasti u Srpskoj došao kao, kako kaže, zapadni čovjek.

“On je važio za američkog čovjeka u vrijeme izdaje Biljane Plavšić. Međutim, Dodik se u međuvremenu promjenio i to je činjenica. Nekadašnji proteže zapadnih sila sada je postao protivnik zapadnih sila.”

Bez jake podrške političkog vrha Rusije nestala bi i Republika Srpska, tvrdi prvi radikal.

