Nove odredbe u saobraćaju: Drastične kazne za vozače, ali i za pješake!

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH jučer je usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Sekretar Ministarstva prometa i komunikacija BiH Igor Pejić kazao je za Avaz da se radi o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, koje će stupiti na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku BiH“.

– Kada govorimo o sigurnosti u prometu, uočavamo tri osnovne mjere: preventivne, korektivne i represivne. Uzimajući u obzir broj poginulih na cestama u BiH u posljednjih deset godina, a on podrazumijeva da se radi o skoro 3.600 ljudi, evidentno je da su preventivne i korektivne mjere apsolutno zakazale – pojasnio je Pejić.

Dodao je da je najveći broj intervencija na Zakonu urađen u dijelu koji se odnosi na sankcije ili kazne.

– Postoji razlog zašto građani BiH pojas vežu na ulazu u Hrvatsku, taj razlog su upravo sankcije. U tom kontekstu je Ministarstvo predložilo, Vijeće ministara BiH potvrdilo, a oba doma Parlamentarne skupštine BiH usvojila izmjene ovog zakona u kojima je naglašena potreba za sankcijama, odnosno povećanjem kazni za prekršitelje – naglasio je Pejić.

Prema njegovim riječima, prvi put se uvodi kazna i za pješake ako koriste mobitel ili prelaze cestu sa slušalicama u oba uha.

400 DO 1.000 KM – DIJETE NA PREDNJEM SJEDIŠTU

Izmjenama je predviđeno da sa 400 do 1.000 KM budu kažnjeni:

Vozači koji na prednjem sjedištu voze dijete mlađe od 12 godina

Vozači koji imaju 1,5 grama alkohola u krvi (ranije granica bila 2 grama po kilogramu)

Vozači koji voze 30 kilometara na sat brže od dozvoljene brzine (do sada je granica bila 50 km na sat)

Osoba koja je učestvovala u saobraćajnoj nesreći i pobjegla s mjesta nesreće, i vozač koji upravlja vozilom bez dozvole (pooštrena kazna)

Oni koji voze neregistrirano vozilo ili kojima je registracija istekla duže od 30 dana, kao i za one koji na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (pooštrena kazna)

100 DO 300 KM – KORIŠTENJE MOBITELA

U veći raspon kazni, one od 100 do 300 KM, prema izmjenama svrstani su:

Vozači koji prilikom upravljanja vozilom koriste mobilni telefon ili drugi uređaj koji ometa upravljanje vozilom

Vozači koji za vrijeme vožnje ne vežu sigurnosni pojas

Vozači koji se vozilom na putu kreću brzinom koja je za 20 do 30 kilometara na sat veća od dozvoljene

50 DO 250 KM – TURIRANJE I ŠKRIPA

Izmjene Zakona predviđaju kazne u iznosu od 50 do 250 KM za:

Vozače kod kojih se u vozilu nađe uređaj kojim se može otkrivati ili ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila

Vozače koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećaju brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe

50 KM – PIJANI BICIKLISTI

Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM bit će kažnjeni:

Vozači koji se vozilom na putu kreću brzinom koja je za 10 do 20 kilometara na sat veća od dozvoljene

Vozači mopeda, lakog motocikla, motocikla, tricikla, lakog četverocikla ili četverocikla, kao i osobe koje se prevoze tim vozilima, koji za vrijeme vožnje ne nose na glavi zakopčanu zaštitnu kacigu, svjetloodbojni prsluk ili odgovarajuću retroreflektirajuću opremu, te koji prevoze osobu koja je pod utjecajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci, ili prevoze dijete do osam godina starosti, ako na biciklu nije ugrađeno posebno sjedalo

40 KM – PJEŠAK SA SLUŠALICAMA

Novčanom kaznom u iznosu od 40 KM bit će kažnjeni za prekršaj:

Vozači koji u putničkom automobilu na prednjem sjedištu prevoze osobu koja je očigledno pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava

Vozači lakog motocikla, motocikla, tricikla, lakog četverocikla, četverocikla i mopeda i osobe koje se prevoze tim vozilom ako u saobraćaju na putu ne nose zakopčanu zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje

Pješaci koji za vrijeme kretanja kolovozom koriste mobilni telefon ili imaju slušalice u ušima

