Premijer Novalić: Svoju kćerku bih “povukao” sa posla i da sve nije postala javna priča, to je jedan od primjera kako se može stati u kraj uhljebljavanju

U intervjuu za portal “Bljesak” kazao je kako svi moraju biti jednaki pred zakonom, bez obzira radi li se o premijeru ili prodavaču na pijaci, te da je na njemu odgovornost da svojim ponašanjem bude primjer svima ostalim. Ukazao je na to kako je, nakon izjava o rastrošnosti, naučio lekciju, te kako su mu “kampanja #FadileOprosti i posao njegove kćerke otvorili oči”.

Zanimljiva je bila i njegova izjava o zapošljavanju u Federaciji BiH, odnosno, tačnije kazano o podacima koji govore da se nezaposlenost drastično smanjila u posljednje vrijeme. Novalić je ovom prilikom odgovorio na brojna prozivanja u vezi sa ovim podacima.

“U čitavoj raspravi koja se u zadnje vrijeme vodi oko brojeva, jednu činjenicu još nitko nije osporio: da je broj zaposlenih u Federaciji BiH porastao i to značajno. Sad da objasnim otkud razlike u brojevima. Postoje dva državna organa koja se bave prikupljanjem podataka o zaposlenosti. Prva je Poreska uprava, u kojoj je prijavljen svaki zaposleni. Prema ovim podacima broj zaposlenih do kraja 2016. povećan je za 26.970 u našem mandatu. Podatke o zaposlenosti skuplja i Agencija za statistiku FBiH koji kaže da zaposlenih tijekom mandata moje Vlade ima 17 hiljada. Razliku u podacima izazvale su različite metodologije”, istakao je Novalić, dodavši da su on i njegova vlada itekako zadovoljni ako se koriste i ovi podaci koji prikazuju “samo” 17.000 zaposlenih, jer je to znak ekonomskog oporavka i izlaska iz recesije.

Istakao je da je to zapošljavanje jedan od najvećih uspjeha Reformske agende, kao i stabilizacija penzionog sistema koji je, kako tvrdi, u trenutku kada je on došao na funkciju, bio u kolapsu, da bi zatim kratkoročnim mjerama bilo riješeno pitanje fonda PIO/MIO.

“Mislim da je većina ‘velikih kriza’ u Federaciji vještački generirana s ciljem prikupljanja jeftinih političkih poena. Zaista mislim da većinu građana Federacije, više od crtanja novih karata, zanima da penzije budu isplaćivane na vrijeme i da imaju uredno plaćene doprinose. No, govoriti o tim stvarnim problemima je puno teže, jer njihovo rješavanje iziskuje određeno znanje”, dodao je Novalić, govoreći o brojnim političkim trzavicama koje potresaju entitet čiji je on premijer.

Najzanimljiviji dio ovog intervjua posvećen je kampanji #FadileOprosti i zapošljavanju njegove kćerke, koja je posao dobila van konkursne procedure, zbog čega je premijer Novalić bio često na udaru kritika javnosti. Ipak, smatra da su mu ti teški trenuci donijeli veliku lekciju.

“Rekao bih čak i da mi je kampanja #FadileOprosti bila od velike koristi. Onom mojom ‘čuvenom’ izjavom ja sam u stvari želio da ukažem na veliku socijalnu raslojenost našeg društva. Dok netko nema ni za hljeb, drugi imaju više nego što im treba. Želio sam ukazati na to da je ovakva situacija neodrživa i da kao premijer, ali i kao čovjek, imam zadatak i obvezu da se založim za prava socijalno najugroženijih. Šteta što suština ove izjave nije shvaćena i da je od nje napravljena svojevrsna karikatura. Nije dakle bilo bitno šta sam rekao, već šta su drugi razumjeli da sam rekao. Mene je sve to samo motiviralo da još posvećenije radim na rješavanju ovog problema, pa da svi shvate da se ne radi o nikakvoj šali već o egzistenciji brojnih naših sugrađana. I mislim da su rezultati mog rada vidljivi”, istakao je Novalić.

Posvetio se u svojim izjavama i još jednom slučaju koji je povezan s njim, tačnije, zapošljavanju njegove kćerke van konkursne procedure u Finansijsko-informatičkoj agenciji. Novalić je u vezi s tim slučajem kazao kako bi svoju kćerku “povukao” sa posla i da sve nije postala javna priča, te da je to jedan od primjera kako se može stati u kraj uhljebljavanju.

“Svi moraju biti jednaki pred zakonom, bez obzira radi li se o premijeru Federacije ili prodavaču na pijaci. Na meni je odgovornost da svojim ponašanjem budem primjer svim ostalim. A ako već govorimo o naučenim lekcijama, nadam se da će povlačenje moje kćerke s posla biti dobra polazna tačka i za sve druge koji još uvijek vjeruju da mogu koristiti ‘rupe u zakonu’ radi osobne koristi. Kratko i jasno: neće moći. Nije više dovoljno da sve bude ‘po zakonu’. Osim zakona, svaki se dužnosnik u Federaciji mora voditi i moralom i poštenjem. Nadam se da će ovo jednom i zauvijek postati obvezujuća praksa”, zaključio je Novalić svoju izjavu o ovom slučaju za Bljesak.info.

