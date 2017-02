Ferguson: Dodik nije jedini izvor nestabilnosti u BiH, a nacionalistička retorika čuje se i van zemlje

Ujedinjeno Kraljevstvo dugi niz godina podržava razvoj pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine i zadovoljni smo odlukom nove v.d. glavne tužiteljice da poboljša vođenje slučajeva. Pomažemo i vladama RS-a i FBiH da implementiraju svoje strategije za borbu protiv korupcije. Naravno, nadamo se da će to dovesti do rezultata, prenosi Fena.

Ovo je danas u intervjuu za Oslobođenje izjavio britanski ambasador u BiH Edward Ferguson, odgovarajući na pitanje da li bi potez američke administracije i stavljanje Milorada Dodika na crnu listu trebao biti jasan signal i bh. pravosuđu, pred kojim se nalazi nekoliko predmeta organizovanog kriminala i korupcije vezanih za vrh vlasti Republike Srpske, a koji mjesecima skupljaju prašinu.

– Puno se govori o “borbi protiv korupcije”, ali borba podrazumijeva i stradale, a tih je bilo samo nekoliko. Ustvari, tokom dvije i po godine koliko sam ja ovdje, nije bilo presuda u slučajevima visokog profila. Građani mi često govore da oni neće vjerovati da su vlasti ozbiljne po ovom pitanju dok se ova situacija ne promijeni – smatra Ferguson.

Komentirajući sankcije Sjedinjenih Država, rekao je da su SAD jasno rekle da su sankcije samo protiv predsjednika Dodika, a neprotiv građana RS-a.

– One su direktna posljedica destabilizirajućih radnji i izjava, i to je ono što zabrinjava investitore, a ne same sankcije. Ako se sjećate, izvještaji su pokazivali smanjenje stranih investicija u BiH znamo prije nego su uvedene sankcije. I vrijedi primijetiti da predsjednik Dodik nije jedini izvor nestabilnosti u ovoj zemlji. Mislim da neke istaknute osobe u BiH, iz redova sva tri konstitutivna naroda, zaboravljaju da se njihova nacionalistička retorika, namijenjena unutrašnjoj publici, čuje i van ove zemlje. Investitori, kako domaći, tako istrani, u velikoj mjeri izbjegavaju rizike. Žele znati da je njihov novac siguran. I što više političke vođe pričaju o podjelama i nestabilnosti, to će investitori više tražiti druga mjesta za ulaganje. Baš zbog toga ih je, prije dvije godine, britansko-njemačka inicijativa ohrabrila da zajedno rade na jačanju ekonomije i poboljšanja poslovne klime – kako bi se svijetu poslala pozitivnija poruka i kako bi se poboljšali životi običnih ljudi u cijeloj BiH. Neki od vaših političkih lidera su zaista pokušali da prigrle ovaj konstruktivniji pristup, ali, nažalost, drugima je ugodnije dok provociraju jedni druge, nego da naporno rade – kazao je Ferguson.

