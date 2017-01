“‘Da li će biti rata?’, a ja opet kao neki papak: ‘Ma neće, nemoguće’. To što političari šišaju ovce, ovce to same traže”

Danas smo razgovarali sa osobama iz svijeta glume, muzike i sporta, a koje se ne bave politikom, kako bismo vidjeli šta oni misle o političarima u našoj zemlji i trenutnoj političkoj situaciji u kojoj se nalazi naša zemlja.

Za Source.ba portal su govorili Almir Ajanović, muzičar poznatiji kao Don Almir, potom selektor rukometne reprezentacije BiH, Bilal Šuman, glumac i voditelj Dragan Marinković Maca, te glumica Selma Alispahić.

“Kada je u pitanju rat kojeg neki najavljuju, moguć je jedino da se gađamo grahom ili kupusom, čak ni to nemamo kako treba. Mislim da je to bezveze priča. S obzirom da sam u tom nesretnom ratu izgubio rođenog brata, ne mogu da vjerujem da ljudi uopće pričaju ponovo o tome. Ne mogu da vjerujem da ponovo žele da zaviju sve naše majke u BiH u crno”, kaže Almir Ajanović za naš portal.

“Dugo godina sam živio u zemlji u kojoj su neke stvari na nekom visokom nivou. Ovdje je mnogo drugačije. Svijet običnih ljudi nije na nekom posebnom nivou. Ovdje se glasa za neke ljude, a onda kod običnih ljudi ide ustaljena priča kako se ništa ne mijenja i slično”, kaže Bilal Šuman.

“Ništa nije nemoguće kada su u pitanju najave o nekom novu ratu. Nedavno sam dobio poziv od jednog novinara i pitanje: ‘Da li će biti rata?’, a ja opet kao neki papak: ‘Ma neće, nemoguće’. Užasno je to. Ja jednostavno ne mogu da povjerujem u te stvari. Ljudi nemaju hljeba da jedu, a bave se takvim velikim politikama”, rekao je Dragan Marinković Maca.

“Kada je u pitanju politika u našoj zemlji, ja o njoj više ne želim da bilo šta pričam. Želim samo da poručim, a tako slobodno napišite, da prezirem sve političare u našoj zemlji”, rekla je danas za Source.ba portal glumica Selma Alispahić.

Simpatisanje neke političke opcije

Sve naše sagovornike smo upitali da li su bilo kada bili dio neke političke opcije, ili su simpatisali neku političku stranku u BiH.

“Nikada nisam bio ni u jednoj stranci, niti uopće imam namjeru da budem”, kratko je poručio Don Almir.

“Uopće ne razmišljam o nekoj političkoj partiji, s obzirom da mi je i takav posao kojeg sada radim. Mi u sportu uopće ne gledamo na te stvari na taj način”, rekao je Bilal Šuman.

“Bio sam u Stranci za evropsko Sarajevo gdje sam tražio legalizaciju marihuane i prostitucije, ali ne kao političar. Ideja je bila da se legalizuje nešto što se svakako koristi u Sarajevu. Da se ne foliramo, svakako ćemo u Evropu”, poručuje Maca.

Koji vas političar posebno nervira?

Političara barem nikada neće nedostajati u ovoj zemlji, pa ih imamo i previše. Tako smo naše sagovornike upitali da li postoje neki političari koji ih posebno nerviraju i zbog čega.

“Nemam tu neke favorite. To su ljudi koji moraju da rade svoj posao i za nadati se da oni rade svoj posao kako treba”, rekao je na kraju razgovora za Source.ba portal Almir Ajanović.

“Ne gledam dnevnike, jedino pročitam nešto u novinama. Ne bih sada nekoga mogao izdvojiti. Gledam ovaj običan narod, moju majku koja živi od penzije a koja iznosi 320 KM i to nije blizu nečega što je idealno”, rekao je na kraju razgovora za naš portal Bilal Šuman.

“Niko mene ne iritira, niti me nervira. Oni taj posao rade kako se i predstavljaju, to su ljudi koji su demokratski izabrani. To što šišaju ovce, ovce to same traže, tako da ih niko ne može onda iritirati. Ne mogu da vjerujem šta političari pričaju, a šta ovi drugi gutaju. To je za svaku pohvalu. Političare i pelene treba veoma često mijenjati iz istog razloga”, rekao je na kraju razgovora za naš portal Dragan Marinković Maca.

