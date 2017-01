Penzionerka iz Banjaluke Ljiljana Praštalo šije odjeću za pse po mjeri

Prethodno je često prekrajala staru odjeći i sebi i prijateljicama, pa su je neke od njih molile da im napravi nešto za pse i tako je sve počelo. Najčešće mušterije su joj psi za koje šije po mjerama, a ne prema vrsti.

“Dovedu ćuku, uzmem mjere jer su svi oni različiti, jedan je deblji, drugi duži, ali najviše radim za ove koji nisu rasni”, ispričala je Ljiljana Praštalo za Anadolu Agnecy (AA).

Objasnila je da je mnogo mješanaca za koje vlasnici žele da kupe garderobu, ali ne mogu jer su različite građe.

“Neko ako ima duksericu ili jaknu koju više ne može da nosi od toga napravim neko odjelce, ili džemper dječiji preradim, pravim i leptir mašne, marame za ljeto, haljinice i sve to kako je sezona, kišne kabanice, radim što žele vlasnici ljubimaca”, priča ona.

Radi po narudžbi, a često joj se javljaju vlasnici ljubimaca iz inostranstva. Zbog niskih temperatura tokom januara posao cvjeta, a kolekciju proizvoda u kojoj su i korpe za pse i mačke upotpunila je i čizmicama za pse po narudžbi mušterija.

“Meni je dovoljno da neko kaže šta želi, pa to smislim i ne odustajem dok ne uradim”, priča ona.

Navela je da joj za pseći skafander treba dan ili desetak sati, a da se trudi da svaka kreacija bude neobična pa ih ukrašava cirkonima, krznom i drugim detaljima.

Kao jedan od razloga zbog čega se počela baviti kreiranjem odjeće za kućne ljubimce navela je i da ju je na to natjerala cijena gotovih proizvoda.

“To je pomodarstvo, to se mora reći, međutim onaj ko voli životinju taj nema cijene da ne bi dao. Meni je to žao jer znam šta to znači tako da radim sa dosta niskom cijenom”, istakla je ona i dodala da kod nje najveći i najskuplji skafander za psa košta 40 KM.

Naglasila je da takve skafandere ne šije svaki dan, već oko pet mjesečno, osim u tokom zime kada nema mira od telefonskih poziva.

“To je dostupno onome ko voli ljubimce, a bude dobro onome ko kupuje, kao i meni koja radim,”, ispričala je ona.

Za svoje mušterije kažu da su stvarno dobri, obzirom da im uzima mjere kao za ljude.

“Malo se oni vrte i bune, ima ih koji prvi put dolaze, pa mu obučem nešto da on to proba, a on se jadan ukoči, nije mu jasno šta se dešava jer on ne zna reći tijesno mi je, usko mi je, široko mi je, smeta mi, nego ga moram obući pa vodati da vidim da li zateže, je li dobro, kako se osjeća. To je razlika u odnosu na gotovo što se kupuje”, rekla je ona.

Ipak i najstrpljiviji ljubimci nemaju bezgranično strpljenje jer dozvoljavaju probavanje maksimalno dva odjevna predmeta. Ljiljana, ljubitelj životinja ima dva psa, ali su veliki tako da njima tokom zime sašije trenerke protiv kojih se kratko bune, ali ih na kraju prihvate.

“Imala sam jednog bez dlake, ali on je morao imati džempere, on kad je obukao nije se dao skinuti tako da sam mu u tri dana morala tri napraviti”, prisjetila se jedne od mušterija.

Za razliku od pasa – mačke su potpuno drugačije, nemoguće ih je obući, a mogu podnijeti samo leptir mašne ili male marame.

“Macu obučete i dok je obučete ona se jednostavno izmigolji i ode samo ostane garderoba”, kaže Ljiljana i dodaje da je leptir mašne pravila i za zečeve.

Govoreći o najneobičnijim narudžbama u ovom neobičnom hobiju Ljiljana je navela primjer od prošle godine kada je francuskom buldogu pravila odijelo za skijanje.

“Otišao je na Jahorinu, na skijanje, poslali su mi fotografiju, on je sav važan bio u tome”, kaže ona.

Za istu vrstu psa pravila je bijeli okovratnik, kao kragnu, sa crvenom leptir mašnom, za svadbu, dok je mušterije iz Slovenije napravila teksas komplet ukrašen cirkonima.

Osim zimskih skafandera, često joj traže i kabanice, od materijala kakav se koristi za izradu kišobrana. jer se tokom kišnih dana psi u tome ne prljaju, pa ih vlasnici ne moraju kupati poslije svakog izvođenja.

Ova penzionerka uživa u svom hobiju i njeni ukućani svjesni su toga. Inače obožava životinje, a za tu ljubav odgovorna je njena majka jer je Ljiljana odrasla sa dvije mačke i lanetom. Osim dva psa iz azila sada ima i dva mačka, a dok kroji i šije društvo joj prave tri ptice.

