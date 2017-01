Power o sankcijama Dodiku: “Ekskluzivnost u vladanju neće se dobro završiti”

Doskorašnja američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Samantha Power, koja je podnijela ostavku nakon što je novi američki predsjednik Donald Trump položio zakletvu, izrazila je dozu zabrinutosti za Balkan, ali i izvjestan optimizam u vezi sa BiH.

U intervjuu za “Avaz” ona je kazala kako je očito da Putinova Rusija želi napraviti geostrateški prodor u tom dijelu Evrope, ali da „na duge staze, takav jednostrani pristup neće uspjeti“. Pozdravila je i odluku američke vlade o sankcijama Miloradu Dodiku i stala uz američku ambasadoricu u BiH Maureen Kormack.

Power je u svojim govorima u Vijeću sigurnosti UN-a upoređivala Alep sa Srebrenicom, a ranije i Sevastopolj sa Sarajevom.

O tome kaže da postoje neki trenuci u povijesti koji postanu ikonski, a opsada Sarajeva, koja je trajala duže od tri godine, to je bila.

– Opsada Alepa po tome se priključila Sarajevu, iako je bilo manjih opsada drugih gradova. Ipak, samo su ova stradanja ostala zarobljena u mašti cijelog svijeta, jer su slike iz Sarajeva 1992., 1993., 1994. i 1995. stizale putem novinara svuda. U Alepu skoro da i nije bilo zapadnih novinara, dakle nije bilo Christiane Amanpour niti Samanthe Power, ali bilo je mobilnih telefona, ljudi su slikali užasne prizore i, kao u Sarajevu, bilo je mnogo svjedoka. To je veoma važno, da ljudi (na vlasti) koji imaju moć, ponekad zaboravljaju da njihove odluke oblikuju historiju. Cilj novinara i svih onih koji su živjeli pod opsadom u Sarajevu bio je da se izazove vojna intervencija, jer mi koji smo kroz to prolazili devedesetih godina, vjerovali smo da ništa drugo neće zaustaviti Srbe od onoga što su činili. U slučaju Alepa, s obzirom na to da je vojna intervencija bila van mogućnosti, mislim da je snaga tih riječi bila u tome da se postigne i pokaže diplomatska izolacija Ruske Federacije, tokom bombardiranja – kazala je Power.

Upitana postoji li opasnost da s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući budemo svjedoci još većeg gledanja kroz prste Putinu, posebno na Balkanu, Power je kazala da se zato sada “trebamo koncentrirati na riječ predsjednika Trumpa“.

– On je dao mnogo pozitivnih izjava o Putinu, pa ta ljubaznost zbunjuje. Ipak, činjenice su da je predsjednik Putin ubijao svoje političke oponente, proganjao novinare, prisvojio dio Ukrajine i podržao vladu u Siriji koja je plinom potrovala svoje ljude. Nema, dakle, mnogo toga u Putinovoj biografiji što unapređuje američke interese ili američke vrijednosti. Moja nada sastoji se od toga da će, kada predsjednik Trump bude u situaciji vrhovnog zapovjednika donosio odluke, biti dobro savjetovan od cijelog spektra njegovog kabineta. I da će početi sagledavati kako je ekstremno važno da se mi angažiramo, ali principijelno, a ne da prakticiramo historijsku amneziju o onome što je Rusija upravo uradila u Siriji i SAD. A što se Balkana tiče, svi vidimo Milorada Dodika i ostale da jačaju, upravo zbog te činjenice da Putin pokazuje svoje mišiće – rekla je Power.

Komentirajući odluku Washingtona da konačno fakturira Dodiku američke sankcije zbog secesionizma i antidejtonskog djelovanja, ocijenila je ispravnom reakciju ambasadorice Maureen Cormack i upozorila “sve te nacionaliste, sve one koji prakticiraju jednu vrstu ekskluzivnosti u vladanju, one koji visoko ističu svoju etničku pripadnost ili svoju religiju, računajući uz to na Putina i misleći da se on uzdiže i da je on veliki vođa kojeg trebaju podržati: oni trebaju pogledati unaprijed, na ekonomske faktore i shvatiti gdje će se to kretanje završiti. To se neće završiti dobro“.

