Zbog niskih temperatura (ne)će biti smanjene plaće

– Poslodavci gledaju samo ono što se uradi, odnosno samo ono što se odnosi na ispunjavanje plana. Nemamo pouzdane informacije iz sindikalnih podružnica hoće li im biti namiren dio koji nije odrađen. Eventualno, možemo očekivati da im se ti dani upišu u godišnji odmor. Ako ne izgube dio plaće, izgubit će dio odmora – naglasio je Omanović, piše Avaz.

On je dodao da radnici i ne koriste cjelokupan godišnji odmor, već da su sretni ako dobiju dvije sedmice koje mogu iskoristiti u kontinuitetu.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, ističe da radnici neće biti zakinuti ni kod plaćanja ni kod dana odmora. Nekoliko dana koji se nisu radili zbog hladnoće, poručuje, jednostavno će nadoknaditi kada bude više posla.

Druge štete

– Svaki poslodavac se dogovori sa svojim radnicima. Većina poslodavaca to radi kao preraspodjelu radnog vremena. To je uobičajena praksa. Sigurno niko neće biti zakinut, to je takva praksa, i većina poslodavaca tako radi. Minusi i zima su mogli napraviti druge štete, havarije na mašinama i slično, ali šta se može – pojasnio je Smailbegović.

Niža od najniže plaće

Prema Omanovićevim riječima, sindikat koji on zastupa i Udruženje poslodavaca FBiH nisu mogli naći kompromisno rješenje kada je isplata nižih od najnižih plaća u pitanju, jer, tvrdi on, poslodavci traže da oni određuju kada i koliko.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, podsjeća da su poslodavci dali prijedlog da svaki poslodavac sa svojim sindikatom dogovori nižu od najniže cijene rada za posebne uvjete.

– Problem je u firmama gdje nema sindikata, a ima ih puno. Tu je sindikat napravio problem jer su htjeli nešto da se pitaju. Naš prijedlog je bio da se to definira na nivou firmi. Međutim, kolektivni ugovor granskih opcija nije obavezan. Ukoliko se postigne dogovor, to je dobro. Ako se ne postigne, radimo po zakonu i gotovo. Niža od najniže nije zakonom predviđena i radije je nećemo koristiti nego da trpimo ucjene sindikata – kaže Smailbegović.

