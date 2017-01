Ledeno i suho do kraja januara, ali već od početka februara preokret!

Zbog temperatura koje će ostati ispod nule, nema bojazni da će se led koji se nagomilao na rijekama naglo otopiti, piše Avaz.

Ovakve niske temperature sasvim su normalne za prvi mjesec u godini, ali one neće ići ispod uobičajenog minimuma.

U narednih deset dana, prema portalu AccuWeather, očekuje se suho vrijeme bez padavina i na vidiku nema novog ledenog talasa.

Do kraja januara se zadržavaju temperature ispod nule. Minimalne temperature kretat će se od -15 do -5 stepeni, a maksimalne dnevne od -6 do -2 stepena.

Za vikend možemo da se nadamo malo ljepšem vremenu i blagom otopljenju.

Do kraja januara nas očekuje suho vrijeme sa jutarnjim mrazevima i temperaturama ispod nule, ali će već početkom sljedećeg meseca temperature početi da rastu.

