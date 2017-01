Sifet Podžić: “Dati akcenat NATO savezu, a tek onda evropskim integracijama”

Na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” u Sarajevu Podžić je govorio o temi “Izgradnja odbrambeno-sigurnosnog sistema je nužnost”.

Prema njegovim riječima, razgovori o pristupanju u EU jesu važni, ali je sigurnost itekako važnije pitanje.

“Dakle, nesporno mislim da je sigurnost broj jedan, i da bismo mi morali uraditi sve da uspostavimo sigurnost građana BiH, a onda da razgovaramo o agendama, upitnicima, evropskom putu. Ne kažem da to ne treba raditi uporedo, ali složit ćete se sa mnom: ovih dana ne vidimo baš gospodina Wigemarka (šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark), niti ostalu gospodu da spominju i upitnik, agendu, ni aplikaciju, a nažalost sve već broj građana zove i pita hoće li biti rata. Kako i pred referendum, tako i sada oko obilježavanja 9. januara”, rekao je Podžić.

BiH kao zemlja u tranziciji, dodaje Podžić, treba se voditi primjerom drugih evropskih zemalja koje su dale prednost sigurnosti.

“Ne vidim razloga da BiH ne radi nešto što nisu radile sve druge tranzicijske zemlje nakon pada ‘željezne zavjese’, od Višegradske grupe, Mađarske, Češke i Poljske, sve ijedna zemlja do našeg susjeda koji će, nadam se, vrlo brzo već u drugoj polovini ove godine postati član NATO saveza: sve ijedna zemlja prvo je postala članica NATO saveza, a nakon toga razgovarala o evropskom putu. Dakle, to je moja teza koju duboko pokušavam nametnuti. Moramo se okrenuti i zamijeniti stvari, dati više akcenat NATO savezu, a nakon toga, odnosno uporedo, raditi na integracijama u EU”, rekao je Podžić.

Govoreći o važnosti učvršćivanja odbrambeno-sigurnosnog sistema, Podžić je istakao da je primjer postrojavanja jedinice Oružanih snaga BiH na obilježavanju neustavnog “Dana Republike Srpske” 9. januara pokazao da su zloupotrebe u tom smislu moguće.

“Ovo što je uradio predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, svima nam je stavilo do znanja da sigurnosni sistem u BiH nije završen i da on ovako složen ne može funkcionisati. Ali smo bar mislili da smo završili jedan element sigurnosnog sistema, odnosno Oružane snage. Gospodin Ivanić je svojom nelegalnom upotrebom Oružanih snaga, ne mogu to drugačije nazvati, je, nažalost, pokazao da ni to ne funkcioniše i da je moguća zloupotreba. Zagovornik sam: sigurnost građanima BiH, a nakon toga možemo razgovarati o svemu drugom. Uostalom, zašto praviit fabriku, kuću, ako možemo očekivati da će je neko vrlo brzo srušiti”, zaključio je Podržić.

