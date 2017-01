Upaljen meteoalarm: Ponovo nas očekuju”debeli” minusi

Područje za koju se izdaje upozorenje je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne bez magle ili niskih oblaka.

Oblačno vrijeme sa jutarnjim temperaturama i do -14 stepeni Celzijusa očekuje se u narednim danima u Bosni i Hercegovini.

Snijeg slabijeg intenziteta očekuje se u utorak na zapadu Bosne, navodeno je na zvaničnoj stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ BiH).

Danas će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro. Vjetar u Bosni slab istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Dnevne temperature od -6 do -1, na jugu od 5 do 9 stepeni Celzijusa.

Prvog dana vikenda na sjeveru i sjeveroistoku Bosne očekuje se oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama centralne i istočne Bosne.

“U ostalim područjima naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnosti. Jutarnje temperature od -14 do -6, na jugu od -2 do 3, a dnevne od -4 do 2, na jugu od 7 do 12 stepeni”, navodi FHMZ BiH.

Slično vrijeme se očekuje i u nedjelju. U Krajini, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne oblačno, po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom. U ostalim područjima BiH sunčano.

Jutarnje temperature od -14 do -6, na jugu od -2 do 3, a dnevne od -4 do 2, na jugu od 8 do 12 stepeni Celzijusa.

I prvog radnog dana u Krajini, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne najavljeno je oblačno vrijeme, po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom, a u ostalim područjima BiH sunčano.

Jutarnje temperature će se kretati od -10 do -4, na jugu od -1 do 3, a dnevne od -2 do 4, na jugu od 9 do 14 stepeni.

U utorak očekuje se oblačno vrijeme sa slabom kišom u Hercegovini, a na zapadu Bosne sa kišom i snijegom. Padavine će biti slabog intenziteta.

Jutarnje temperature od -10 do -4, na jugu od 2 do 7, a dnevne od -3 do 2, na jugu od 6 do 12 stepeni.

