Dodik: Kada vidim ko odlučuje u SAD-u, pojavit ću se i tražiti reviziju odluke o sankcijama

Dodik je rekao da će predstavnicima nove administracije “pokušati da objasni kompletnu situaciju”.

On je izrazio uvjerenje da se moć Amerike ne zasniva na tome samo da djeluje, već da će, kao što je i ranije činila, pokazati sposobnost da prizna neke stvari, poput pogrešne politike u BiH.

-U Vašington sutra dolazi nova administracija koja će očigledno morati da rješava daleko složenija pitanja nego što je moj status. Kada se to malo smiri i kada vidim ko to odlučuje, pojaviću se sa zahtjevom da se odluka o sankcijama revidira. To ne bih činio da je ostala stara administracija, ali pošto dolaze novi ljudi biće veoma važno da uspostavimo kontakte i odnose – rekao je Dodik večeras za beogradsku televiziju “Prva“.

