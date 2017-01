Radončić tužiocu Mihajloviću: “Ne vucite me za jezik da se ja ne bih pozabavio strukturom vaše ličnosti!”

Nakon što je tužilac Božo Mihajlović započeo emitovanje presretnutih telefonskih razgovora Bakira Dautbašića i Fahrudina Radončića, advokati optuženih odmah na početku su reagirali nizom prigovora: od toga da tužilac Mihajlović “proizvoljno tumači razgovore” na način koji njemu odgovara i da želi “inkriminirati optužene”, ali i pojedine javne ličnosti, preko toga da Mihajlović “pokušava proširiti činjenični opis optužnice”, pa sve do konstatacije Radončićevog advokata Asima Crnalića kako se cijeli postupak “od početka kontaminira politikom”.

Na emitovanje presretnutih razgovora burno su reagovali i optuženi Bakir Dautbašić i Fahrudin Radončić, koji su nekoliko puta tokom ročišta zatražili da se obrate Sudskom vijeću, piše Faktor.

– Ovo je tužilačko-medijska hajka koja se protiv nas vodi već drugi put, a ima za cilj da se mi diskreditujemo. Ovo je čisti tužilački linč – ustvrdio je Dautbašić.

Radončić, pak, nije bio zadovoljan načinom na koji je tužilac Mihajlović interpretirao SMS poruke koje je Radončić razmijenio sa novinarom Matom Đakovićem. U SMS poruci od 26. decembra 2015. godine, Đaković piše Radončiću:

– Hvala puno. Sinoć sam bio sa drugom iz Tužilaštva, a sad sam u Sa. Ako hoćeš kafa, ili ako možeš.

Radončić mu odgovara:

– Otišao sam van grada, pozz.

Nakon što je tužilac Mihajlović objasnio da ovim porukama želi dokazati pokušaj Radončićevog utjecaja na Tužilaštvo, Radončić se obratio Sudskom vijeću riječima:

– Molim ponovo tužioca da me ne vuče za jezik, da ja ne bih malo počeo da se bavim strukturom njegove ličnosti-kazao je Radončić.

Tužilac Mihajlović pustio je i snimak razgovora u kojem Radončić osobi koju naziva Faćo daje instrukcije na koji način bi trebalo plasirati njegov intervju u listu Dnevni avaz. Mihajlović je obrazložio da ovaj razgovor pobija ranije Radončićeve tvrdnje kako on nema nikakvog utjecaja na uređivačku politiku Avaza. Radončić je na to odgovorio da on sa Avazom ima “ugovor o konsultantskim uslugama”, te dodao:

– Da ja imam ovakav uticaj na Avaz kao što tvrdi tužilac, garantujem da bi najmanje pet zadnjih naslovnih strana bile posvećene krađi 55.000 KM iz Tužilaštva i disciplinskoj prijavi protiv Bože Mihajlovića-kazao je Radončić.

Među snimcima razgovora koji su emitovani na današnjem ročištu je i onaj koji su vodili Dautbašić i Radončić 23. decembra 2015. koji se, kako je kazao tužilac, odnosi na svjedokinju Azru Sarić.

– Ona je reketašica koja je tražila da se uradi nelegalna stvar, ubila čovjeka, sad se javlja i porodica koja kaže da on nije imao hepatitis C… – kaže Radončić u tom razgovoru.

Istog dana Dautbašić obavještava telefonom Radončića da su on i Bilsena Šahman dali izjavu u uredu notara, te mu predlaže da dođe kod njega i da mu dostavi kopiju te izjave (ova notarska izjava pronađena je prilikom pretresa prostorija Fahrudina Radončića, op.a.).

Pušten je i razgovor između Dautbašića i uposlenika SIPA-e Suada Hasanovića u kojem se Dautbašić raspituje na koji način je najbolje da dostavi spomenutu notarsku izjavu Perici Staniću, direktoru SIPA-e.

Pušteni su i snimci razgovora između Dautbašića i novinarke Duške Jurišić, kao i Dautbašića i Almira Bašića. Sudsko vijeće zabranilo je objavljivanje ovih razgovora u javnosti zbog, kako su naveli, zaštite integriteta i sigurnosti pomenutih osoba.

Suđenje će biti nastavljeno 1. februara.

