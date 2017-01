Dragan Mektić: Dodik bi trebao podnijeti ostavku

-Vidio sam da je State Department objavio da je Milorad Dodik stavljen na crnu listu SAD-a. Mislim da je to poražavajuće za Republiku Srpsku, ali i Bosnu i Hercegovinu ako hoćete. Vrlo je izvjesno da će ovu crnu listu preuzeti i druge zemlje, a postoje informacije i zemlje iz Evropske unije. To je situacija koja će štetiti RS-u, njenom legitimitetu i njenom ugledu. Mislim da bi najbolje bilo da podnese ostavku i spasi RS i srpski narod – rekao je Dragan Mektić za N1.

Mektić je siguran da će druge zemlje pratiti primjer SAD i staviti Dodika na “svoje crne liste“’, ali i da postoje određene pretpostavke da bi se to moglo dogoditi.

-Nije obavezujuće da druge zemlje prate SAD u ovoj odluci, ali poznato je iz ranije prakse da se to dešava. Ne mogu sa sigurnošću reći koje su to zemlje, ali imam najave da će se to desiti – rekao je državni ministar sigurnosti.

Ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormack kazala je večeras da je Ured za kontrolu imovine stranaca pri Ministarstvu trezora, u konsultaciji sa State Departmentom, zvanično definisao status i uveo sankcije protiv Milorada Dodika, predsjednika RS.

-Ta odredba odobrava sankcije protiv, između ostalog, osoba za koje je utvrđeno da su aktivno opstruirale ili predstavljaju značajnu opasnost u vezi sa aktivnom opstrukcijom provedbe Daytonskog sporazuma – pojasnila je ona.

