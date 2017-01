“Od Amerikanaca sam dobio informaciju o sankcijama Dodiku”

“Od Amerikanaca sam dobio informaciju da će tako nešto da se dogodi. Nisam dobio informaciju o sadržaju i o tome kakve se sve sankcije protiv predsjednika (bh. entiteta) Republike Srpske uvode”, rekao je Vučić u Davosu za “RTS“…

Na pitanje da li će se Srbija prodružiti sankcijama, jer je to poziv Amerike, Vučić je rekao da to nije realno i da se to neće dogoditi.

“Naravno, Vlada je ta koja kao kolegijalni organ odlučuje. Lično, prosto, ne znam kako da vam odgovorim… Da mi kažemo da Srbija zamrzava imovinu predsjedniku (bh. entiteta) Republike Srpske i da mu ne damo da doputuje u Beograd. Nije realno i to se neće dogoditi”, poručio je Vučić.

