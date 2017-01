U Bosni oblačno sa snijegom, u Hercegovini pretežno oblačno

Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica -13 stepeni, Ivan-sedlo -7, Bugojno, Sokolac -5, Bihać, Jajce, Sarajevo -4, Banja Luka, Drvar, Gradačac, Livno, Sanski Most, Zenica -3, Doboj, Prijedor, Srebrenica, Tuzla -2, Bijeljina -1, Zvornik 0, Mostar, Trebinje 4 i Neum 6 stepeni, javlja “Fena”.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 941 hPa, za 4 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

U Bosni i Hercegovini danas je pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa snijegom. U Hercegovini slaba kiša ili susnježica je moguća ponegdje u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeveroistočni, a u Hercegovini, umjerena do pojačana, bura. Na jugu i zapadu povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Dnevne temperature od -4 do 2, na jugu od 3 do 8 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Dnevna temperatura oko -1 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

