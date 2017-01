Velika promjena vremena krajem januara u BiH

U Bosni i Hercegovini se tako krajem mjeseca očekuje mnogo toplije vrijeme uz znatno više temperature zraka, odnosno čak do 13 stepeni na jugu zemlje, prenose bh. mediji.

Sutra se u Hrvatskoj očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa snijegom, na Jadranu s kišom i snijegom. I dalje će biti vjetrovito uz umjeren do jak sjeveroistočnjak koji u gorju može imati olujne udare. Na Jadranu će puhati jaka, na udare olujna i orkanska bura. Najniža jutarnja temperatura između -8 i -3, na Jadranu od -1 do 4, a najviša dnevna od -6 do -1, na Jadranu između 1 i 7 °C.

No, od 19. januara u Hrvatskoj će se temperature kretati od minus 3 i minus 4, dok će od 24. januara krenuti rasti pa se temperature očekuju od 2 do 7 stepeni do 30. januara ove godine.

Dnevna temperatura u Srbiji će idućih dana iznositi od 0 do minus 1, minus 2 i minus 3, dok se od 26. januara očekuju temperature od 6, ali i 7 stepeni Celzijusa do kraja mjeseca.

Podsjetimo, proteklih dana nad regijom se nadvio “sibirski val” koji je donio rekordno niske temperature kako u našoj zemlji, tako i Srbiji i Hrvatskoj. Snijeg i ekstremno niske temperature su uzrokovale brojne probleme kako u saobraćaju, tako i mještanima sela koji su ostali zavejani usljed snježnih nanosa, tako da vjerujemo da će povećanje temperature razveseliti sve koji su željni vremena bez minusa i snijega.

