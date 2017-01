Jeste li se ikada pitali: Gdje zaposleni u sarajevskim trafikama idu u toalet?

Kiosk, ili uobičajeno trafika, prostorija je u kojoj se prodaja robe namalo vrši kroz odgovarajući otvor na kiosku, bez ulaska kupaca u prodajni prostor.

Kako kažu iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS-a, u ovim malim prostorijama po zakonu se može obavljati trgovina namalo proizvoda kao što su: duhanske prerađevine, štampa, bižuterija, igračke, prehrambeni proizvodi u originalnom pakovanju do 100 grama, sitni školski pribor, pribor, filatelija, telefonske kartice i karte za gradski prijevoz, piše “Radiosarajevo“.

No, jeste li se ikada zapitali gdje zaposleni u trafikama vrše osnovne ljudske potrebe – kao što je obavljanje nužde?

Pitali smo i nadležne iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS-a, šta pravilnik kaže:

“Pravilnikom o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga (Službene novine FBiH, broj: 49/12) uređuju se minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati poslovne prostorije za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga.

Kiosk mora imati osigurane pomoćne prostorije za sanitarne i higijenske potrebe zaposlenog osoblja na udaljenosti od najviše 100 m, a trgovac je dužan osigurati dokaz ili pravni osnov za korištenje istih.”

No, kako to izgleda u stvarnosti? Obišli smo ulice grada te primijetili da se većina kioska uistinu nalazi u blizini kafića, velikih trgovina, škola, javnih ustanova… ali smo pitali i zaposlene da li imaju priliku u toku radnog vremena otići do toaleta?

“Odem u obližnji sportski centar. Niko mi to ne brani, naravno ni poslodavac. Imam sreću što pored moje trafike ima i fast food, te još nekoliko radnji, pa mogu kolege kojima vjerujem zamoliti da ostanu kratko.

No, problem je s onim koji ne mogu zamoliti nekoga. Da bi iskoristili svoje pravo, moraju zatvoriti kiosk – otrčati, pa se vratiti i ponovo otvoriti. Uglavnom, snalazimo se u ovih osam sati”, ispričala nam je zaposlenica jednog od sarajevskih kioska, koja je željela ostati anonimna.

Možda nakon ovoga budete imali više razumijevanja prema zaposlenicima, koji nekada i budu nervozni – kao i mi sami.

