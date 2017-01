Haos u FBiH zbog izmjene pravila: Nemaju policu osiguranja, a automobil registrovan

Od sredine 2015. godine važe nova pravila pri registraciji automobila. Naime, sve do tada svi vozači su dobijali automatski popust od 50 posto za obaveznu policu osiguranja. Novim pravilima, vozač koji prvi put registrira automobil ili vozač koji je u prethodnoj godini skrivio nesreću nema više popust od 50 posto i automatski plaća višu cijenu.

Izmjena pravila u ovom smjeru je uglavnom prihvaćena kao nešto pozitivno i u skladu s evropskim pravilima – cilj je nagraditi vozače koji nisu skrivili nesreću i koji svojim iskustvom garantuju da neće napraviti štetu.

Gdje je onda problem? Kao i mnogo puta do sada, nadležni su zaboravili jedan mali detalj, a vrag se, to znamo, uvijek krije u detaljima.

Prije izmjene pravila, prilikom prodaje automobila vlasnik je prodavao i policu osiguranja jer je policu za novi automobil svakako dobijao uz popust od 50 posto koji je važio za sve.

Prema novim pravilima, stara polica je osnov za popust tako da mnogi vlasnici koji sada prodaju automobil zadržavaju policu ili je prenose na novi automobil. S druge strane, država jednom registriran automobil (a najznačajniji dio registracije je upravo polica osiguranja) u evidencijama vodi registrovan cijelu godinu, a eventualni prestanak važenja police MUP ne evidentira.

Pojednostavimo primjerom. Osoba X u maju prodaje automobil koji je registrovan tokom cijele 2016. (što znači i kupljena polica osiguranja) osobi Y s tim da mu ne prodaje policu osiguranja. Država, odnosno MUP, nikada ne prekida registraciju i ne vraća poreze i dadžbine. Osiguranje osobe X MUP ne obavještava da je polica osiguranja prekinuta, tako da se za MUP, osim promjene vlasnika, ništa nije desilo.

Osoba Y koja je kupila automobil trebala bi kupiti novu policu koja bi važila od trenutka kupovine automobila do kraja 2016.

No, šta se dešava ako osoba Y namjerno ili slučajno ne kupi novu policu osiguranja? Za MUP potvrda o registraciji ili saobraćajna dozvola u kojoj je upisano do kada je automobil registrovan je dokaz da se automobil može nalaziti u saobraćaju. Time dolazimo do činjenice da u saobraćaju imamo automobil koji jeste registrovan, ali je bez police osiguranja.

Iz Agencije za nadzor osiguranja FBiH te iz Zaštitnog fonda FBiH, koji isplaćuje štetu u slučaju kada je saobraćajnu nesreću skrivio vozač bez police, za Klix kažu kako jeste napravljen propust pri donošenju nove regulative.

Pravi problem nastaje tek kada osoba Y skrivi nesreću automobilom koji je registrovan, ali nema važeću policu osiguranja.

Upravo to se desilo čitatelju portala Klix.ba.

Automobil koji je bio registrovan, ali bez police, skrivio je nesreću pri čemu je vozač automobila pobjegao. Policajci koji su vršili uviđaj na osnovu baze MUP-a KS došli su do identiteta vlasnika te su u izvještaju naveli da se radi o automobilu koji je registrovan i sa urednom policom. Osiguranje koje je izdalo policu potom dostavlja potvrdu da je polica prekinuta kada je osoba X prodala automobil, što znači da je u tom trenutku automobil bio bez police. Prema pravilima, Zaštitni fond bi oštećenom trebao isplatiti odštetu. Međutim, Fond od MUP-a traži podatke o automobilu i ponovo dobija neažurirane podatke MUP-a prema kojim je automobil registrovan i sa uplaćenom policom za vrijeme trajanja registracije.

Iz Zaštitnog fonda za Klix.ba kažu da u ovakvim slučajevima od MUP-a traže potvrdu da li je u toku trajanja registracije mijenjan vlasnik automobila. Ako jeste, tu informaciju, uz tvrdnju osiguranja da je polica prekinuta, uzimaju kao validnu te isplaćuju štetu.

Rješenje problema je jednostavno: MUP bi trebao voditi evidenciju ne samo o promjeni vlasnika automobila, već i o eventualnoj promjeni police osiguranja. Problem je, kako nezvanično saznajemo, što MUP-ovi nisu softverski osposobljeni za nešto slično.

