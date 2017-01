Braća Josip i Krunoslav: Nema nigdje života kao u Bosni

Razlog tome, prema mišljenju mladih ljudi, je to što mnogi zamišljaju kako su te zemlje idealne i da je samo potrebno pojaviti se i zgrabiti novac. Taj trend nije zaobišao ni općinu Prozor-Rama iz koje je u posljednjih par godina dosta mladih odselilo u Austriju i Njemačku, javlja “Fena”.

No, da u inozemstvu ipak nije sve savršeno, onako kako to zamišljaju mnogi, kazali su nam dvojica mladića, povratnici u općinu Prozor-Ramu, točnije u selo Dubo.

Josip i Krunoslav Andričić, mladići su povratnici koji s osmijehom na licu rade ono što iskreno vole, s velikim optimizmom i vjerom u svoju obitelj i svoj kraj, a njihovi roditelji Gojko i Zora ponosni su na svoje sinove.

S izrazitim ponosom, Krunoslav nam je pokazao svoga konja, dok Josip, kao da razgovara sa svakim djelićem ove zemlje pokrivene bijelim, snježnim pokrivačem.

– Mladi ljudi odavde odlaze i ne vide tu našu ljepotu. Ne vide da nema nigdje na svijetu da se manje radi, a bolje živi. Ovdje sam sa svojom obitelji i imamo malo obiteljsko gospodarstvo, tridesetak ovaca, šest koza i četiri muzne krave, a zasadili smo 4 duluma malina koje će ove godine izaći na rod. Općina Prozor-Rama nam je dala potporu za maline -kazao je Josip, dodavši kako je zima oštra te kako se nadaju da će biti roda i da će sve biti u najboljem redu.

Na pitanje o tome kako susjedi i vršnjaci gledaju na njihove stavove, Josip kaže kako ih možda neki doživljavaju kao da su zaostali u vremenu.

– Mi smatramo da smo ispred ovog svog vremena. Volimo svoju zemlju i od nje i s njom želimo živjeti. Mladi bi danas da se preko noći obogate, ali to tako ne ide. Sve mora ići polako. Radio sam u Hrvatskoj i Crnoj Gori i kad sam sve zbrojio najbolje je biti svoj šef i raditi za sebe na svojoj zemlji. Nigdje nema života kao ovdje i ne želimo nigdje ići – istaknuo je Josip.

Josip je po zanimanju građevinski tehničar, dok je Krunoslav vodoinstalater pa oni sami rade sve građevinske poslove, od zidanja do fasade.

Krunoslav je školu za vodoinstalatera završio u Srednjoj školi Prozor, a na pitanje što bi želio više raditi, kao vodoinstalater ili na svojoj zemlji, Krunoslav ističe kako mu nijedan posao ne predstavlja problem.

– Po zanimanju sam vodoinstalater i radio bih to kad bude prilike. Ipak, više bih volio imati malu ergelu konja, jer konje volim. To bi bilo za mene ispunjenje sna – ustvrdio je Krunoslav kroz optimističan osmijeh.

Na pitanje što o njegovom načinu života i stavovima misle kolege i prijatelji Krunoslav kaže kako su njegovim kolegama najvažnija dobra auta i izlasci svaku večer, te da je to njihov izbor što on poštuje.

– Meni je draže ovdje raditi nešto. Treba izaći s društvom i prijateljima, ali to ne smije biti uvijek u prvom planu. Možda nas netko vidi drugačijim od ostalih, no to nas ne zanima. Ovo je naš stil života i mi ga volimo i volimo svoju obitelj – poručio je Krunoslav.

Njihov stariji brat Kristijan trenutno radi u Republici Hrvatskoj, no njegova nastojanja su, također, da se vrati na Orašac u svoje mjesto Dubo kako bi zajedno s braćom stvarao jedno veliko obiteljsko gospodarstvo.

