BiH ponovo zahvatile snježne padavine: U Sarajevu 17 centimetara snijega

Zatopljenje koje je u petak zahvatilo cijelu Bosnu i Hercegovinu gotovo je u potpunosti otopilo snijeg, koji je prethodnih dana napadao. No, već tokom noći BiH su zahvatile nove snježne padavine, pa je tako jutros u Sarajevo, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) izmjereno 17 centimetara snježnog prekrivača, javlja Anadolu Agency (AA).

Isti izvor navodi da je najveća visina snježnog prekrivača jutros zabilježena na Čemernom, gdje je iznosila 53 centimetra. Slijede Bjelašnica sa 49 centimetara, Goražde 35, Ivan Sedlo 28, Mrkonjić Grad 27, te Kupres i Gacko po 25. U Tuzli je izmjerena visina od 24 centimetra, a u Banjaluci devet.

Vremenska prognoza FHMZ-a kaže da će danas u Bosni prije podne biti pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u većini područja. Tokom dana, slab snijeg je moguć ponegdje u centralnim i istočnim dijelovima. U Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura kretaće se od minus dva do četiri, a na jugu od tri do sedam stepeni Celzijusa. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se pad temperatura zraka.

Iz FHMZ kažu da će se u naredna tri dana zadržati pretežno oblačno vrijeme. U nedjelju poslije podne i u večernjim satima u Hercegovini sa kišom i susnježicom, a u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne sa snijegom. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus četiri, na jugu od minus dva do dva, a najviša dnevna od minus četiri do jedan, na jugu od dva do pet stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak u Bosni sa snijegom, a u Hercegovini kiša, dok je u višim dijelovima moguća susnježica i slab snijeg. Jutarnje temperature kretaće se od minus osam do minus tri, na jugu od minus dva do tri, a najviše dnevne od minus pet do jedan, na jugu od dva do pet stepeni.

Povremeni slab snijeg u Bosni očekuje se i u utorak, dok je za Hercegovinu prognozirana susnježica, sa snijegom u višim dijelovima.

