Ivanić: Ako je iko odgovoran zbog angažmana vojnika 9. januara, onda sam to ja

Ako bi Jusić trebao biti smijenjen zbog nečega, onda je to zato što je pokušao da ospori moje naređenje i zahtjev, a nikako zato što ga je potpisao. Za mene je ovo završena priča koja je u potpunosti utemeljena na pravnim aktima. A za one koji pitaju zašto to mjesto i zašto na taj dan – zato što sam ja tako odlučio i jer smatram da je RS donijela zakon kojim je praktično na svoj način provela odluku Ustavnog suda, piše “Faktor“.

On je dodao da se niko od pripadnika Trećeg pješadijskog puka RS ne može smatrati odgovornim zbog postrojavanja tokom proslave 9. januara u Banjoj Luci, jer su oni samo postupali po njegovoj naredbi.

– Ljudi su izvršavali moje naređenje, sve u skladu sa pravilima Ministarstva odbrane, i niko od njih nije iskočio iz lanca klomande. Ako ima bilo čije odgovornosti, to je moja odgovornost, a ne tih vojnika – rekao je Ivanić.

Naglasio je i da je u vezi sa angažmanom vojnika OS BiH tokom proslave 9. januara prisutna “potpuno neutemeljena euforija, posebno u federalnim medijima”.

– Proglašavanje državnim udarom nečega što je potpuno prirodno više govori o frustraciji onih koji o tome govore, nego o poznavanju pravnih akata i propisa. Ništa nije urađeno mimo rukovodnog lanca komande. Ova galama koja se digla za mene govori o nedovoljnoj političkoj kulturi onih koji su je digli. Trebamo se okrenuti veoma važnom dokumentu, a to je Pregled odbrane. Interes nas iz RS-a je da se Oružane snage prilagode tom Pregledu odbrane i bilo kakve druge avanturizme nemam namjeru da podržavam – kazao je Ivanić.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH danas je u banjalučkoj kasarni Kozara, povodom pravoslavnog Božića, postrojio Počasnu jedinicu Oružanih snaga BiH.

Božićni prijem organizirala je komanda Šeste pješadijske brigade OS BiH, a domaćin je bio zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić. Pored Ivanića, prijemu u kasarni Kozara prisustvovao je predsjednik RS-a Milorad Dodik, kao i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

