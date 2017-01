Panel u Mostaru: FETO djeluje u BiH, svi moraju biti svjesni opasnosti

Panelom i izložbom fotografija Anadolu Agency (AA) u organizaciji Veleposlanstva Republike Turske u Sarajevu, Instituta Yunus Emre i turske fondacija Maarif otvoreno se govorilo o pokušaju državnog udara u Turskoj koji su pripadnici terorističke organizacije Fetullahci (FETO) pokušali izvesti 15. srpnja 2016. godine, ali je izražena i zabrinutost jer ista organizacija djeluje i u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu Agency (AA).

Generalna konzulica Republike Turske u Mostaru Ayse Selcan Sanli je prilikom svečanog otvaranja panela objasnala borbu protiv FETO terorističke organizacije, koja je u Turskoj izvela pokušaj državnog udara, odnosno izvela teroristički napad na institucije države. Ona je naglasila kako je vrlo bitno da se građanima Bosne i Hercegovine objasni sve što se desilo u Turskoj i da se jasno kaže i uperi prstom na one koji su to uradili, zato što su oni prisutni i u Bosni i Hercegovini i rizik od njih vrijedi i ovdje i u brojnim drugim zemljama.

Direktor Yunus Emre Instituta – Turskog kulturnog centra Mostar, Yunus Dilber je istaknuo kako je cilj današnjeg panela i izložbe koju su pripremili za posjetitelje, “da ljudima u BiH objasnimo što se desilo 15. srpnja u Turskoj kada je izvršen pokušaj državnog udara i da se u vezi s tima daju detaljnije informacije.”

„Teroristička organizacija koja je organizirala i sudjelovala u pokušaju državnog udara u Turskoj, postoji i u Bosni i Hercegovini. Zbog toga što volimo Bosnu i Hercegovinu, zbog toga što volimo narod Bosne i Hercegovine, odlučili smo da napravimo i neku vrstu upozorenja. Dakle, da upozorimo ljude na opasnost koja im prijeti“, kazao je Dilber govoreći za Anadolu Agency (AA).

Koordinator za Balkan turske fondacije Maarif, Salih Sagir koji je događaje 15. srpnja u Turskoj preživio i koji je vidio strahote stradanja u svojoj zemlji, istiakao je kako su do sada organizirane brojne aktivnosti u vezi s pokušajem državnog udara u Turskoj u cilju da se sve ono što se desilo taj dan na jedan detaljan način objasni i da ljudi to točno i ispravno razumiju.

„Mi moramo da objasnimo sve ono što se desilo, tko je napravio to što je napravio, kako, na koji način, kojim tehnikama i kojim strategijama i da to objasnimo svim onim ljudima koji žive u onim zemljama koje smatramo bratskim kako se to ne bi i tu ponovilo. Mi ćemo ovdje objasniti narodu Bosne i Hercegovine i svim ljudima što se desilo na taj dan kako bi i oni bili svjesni da postoji takva opasnost i da se to isto može dogoditi i u Bosni i Hercegovini, da budu oprezni i jednostavno da budu upoznati sa istinom“, kazao je Sagir za AA.

Naglasio je kako postoji dosta špekulacija na temu pokušaja državnog udara u Turskoj koji se dogodio 15. srpnja te je zbog toga izuzetno važno da se ljudima ponudi istina uz provjerene i točne informacije i da im se ponude mišljenja ljudi koji se ovom temom bave dugo vremena, kako bi se u konačnici ispravilo ono što je pogrešno shvaćeno.

Prof.dr. Bekir Bekar Ozipek, profesor političkih nauka angažovan na više univerziteta u Turskoj je za Anadolu Agency (AA) kazao kako je veoma jasno da se 15. srpnja 2016. godine u Turskoj desila jedna prekretnica za tu zemlju.

„Prvi put je zapravo državni udar spriječen. Svi drugi državni udari koji su bili organizirani su bili uspješni. Ono što je interesantno je to da se zapravo tursko društvo suprostavilo tome što se desilo, da su se zapravo sve dimenzije i svi članovi turskog društva suprostavili pokušaju državnog udara“, kazao je Ozipek.

Države zapada, kako je pojasnio, u tom razdoblju su se ponašale u najmanju ruku nekorektno spram pokušaja državnog udara i nisu zauzele pravu stranu u tome događaju. Neke reakcije kako je podsjetio, došle su veoma kasno, a neke nisu došle nikako.

„Mislio sam kao pojedinac da sve političke razmjere između Turske i ostalih država stavimo na stranu, a da se svi skupa ujedinimo zbog zaštite demokracije i ljudskih prava, ali nažalost vidjeli smo da to tako nije bilo“, kazao je.

Doktor pravnih nauka Senad Hasanagić je naglasio kako je današnji panel izuzetno značajan za poimanje Bosne i Hercegovine kao države i njezinog naroda, jer kako je pojasnio, Turska je pokazala svoju snagu odanošću naroda svojoj državi.

„Na svijesti je svakog roditelja da u svakoj školi koja je otvorena u BiH bez obzira čija bila mora se naučavati i biti odan ne nekoj organizaciji nego predsjedništvu BiH , Vladi i državi, a prvenstvena odanost mora biti prema državi, a ne bilo kakvoj organizaciji“, kazao je između ostalog Hasanagić za Anadolu Agency (AA).

Uz Ozipeka i Hasanagića govorili su i profesor ustavnog prava dr. Yakup Levent Kortuk , te profesor političkih nauka i javne uprave dr. Cennet Uslu iz Turske koji su obradili svaku moguću temu vezanu za pokušaj državnog udara.

Objasnili što se dogodilo u Turskoj uz prikazivanje sedmominutnog filma o pokušaju državnog udara u Turskoj kao i uz izložbu kroz 25 fotografija Anadolu Agency koja će u prostorijama instituta Yunus Emre u Mostaru biti otvorena od 12. do 20.siječnja ove godine svakim radnim danom u razdoblju od devet do 18 sati.

loading...

Facebook komentari