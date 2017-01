APEL ZA SPAS DRŽAVE: Zar ćemo dozvoliti da nam Bosnu pretvore u Siriju, da se ponovo ubijamo za tuđe interese?!

Devetog januara su u Banjaluci najzad pale sve maske. Ponovo je izvršen udar na ustavni poredak BiH (a zašto i ne bi kad ni referendumski udar na ustavni poredak ničim nije sankcioniran?!). Upotrijebljena je Armija. Vidjeli smo duge cijevi na ulicama Banjaluke. Pri tome je vrlo važno imati u vidu da su predsjednici i jednog i drugog RS-a (Nikolić i Dodik) – upravo pred naoružanim vojnicima! – višekratno govorili, prijetili, najavljivali otcjepljenje RS od BiH. To su najviše pozicije, najviše prijeteće riječi, i to pred naoružanim vojnicima koji su – da sve bilo „kompletno“ – dio oružanih snaga iz RS. Kome je još nešto nejasno nakon svega ovoga?! To je gore i od onih sarajevskih barikada u samo predvečerje rata u BiH. Zloslutno da gore ne može biti.

Srbijanski predsjednik Nikolić čak koristi jednu krajnje otrovnu metaforu – o zmiji (otrovnici!) koja se, pužući ali neumitno, uspinje na drvo!

GOSPODINE IZETBEGOVIĆU, DA LI MOŽETE NAKON TAGA PRIMITI U DRŽAVNIČKU POSJETU TAKO UPORNOG I TOLIKO PUTA DOKAZANOG, ČAK NEPRIKRIVENOG NEPRIJATELJA VAŠE DRŽAVE, ONOG KOJI DOLAZI U NJU DA BI NAJAVIO NJENO SMAKNUĆE?! MOŽETE LI TO, GOSPDODINE IZETBEGOVIĆU?

Istovremeno – i to je posebno indikativno – čelnik HDZ BiH podržava svaku Dodikovu/dodikovsku diverziju na BiH, a pri tome i najviši držani vrh Republike Hrvatske podržava Čovića-Razvaljivača te prema BiH čini geste koje, u najmanju ruku, nisu prijateljske.

Koordinacija svih tih aktivnost je očigledna i zastrašujuća.

BiH je u najozbiljnijoj opasnosti, nema nikakve sumnje. Krajnji je čas da se u BiH udruže sve patriotske snage,da se patriotizam podigne na najvišu razinu radi spasenja BiH, dok još ima vremena. Nužno je i hitno je formirati probosanski patriotski blok u oba entiteta, u sva tri u i ostalim narodima, i nužno je djelovati odmah, i zatim bez prestanka – tokom 24 časa. Ostavimo vjerske razlike koje se koriste kao osnova za etničke sukobe i okrenimo se onoj sudbinski važnoj vrijednosti koja se zove država – da bismo svi u njoj živjeli mirno, u saradnji, da se pomažemo, da razvijamo ekonomiju – da nam svima bude bolje. Jer, preko BiH prelamaju se interesi drugih zemalja i sila koje žele da nas, kao naivce, uvuku u novu kataklizmu.

Hoćemo li dopustiti da nam Bosnu pretvore u Siriju, a ovo kuda ide SNSD i HDZ ne može završiti bez nove bosanske kataklizme…

Još se može pozitivno djelovati. Još ima nade, ako se patriotske snage trgnu, ako intelektualci i institucije krenu u akciju za spašavanje države, kosmopolitizma, suživota, jer jedino to omogućava prosperitet svima.

Molim da mi bude oprošteno zbog eventualne pretencioznosti:

Apeliram na sve ljude i institucije kojima je stalo do mira, do sigurne države, do napretka i dragocjenog iskustva o/u različitostima da se angažiraju, da dignu glas i usmjere akciju protiv kleronacionalnih živoždera i kavgadžija, onih koji nas vode u sunovrat u bijedu. Učinimo krajnji napor u tome smjeru.

Od presudne je važnosti da se oglase i aktiviraju sve napredne i probosanske snage U SVA TRI KORPUSA, jer – jedni bez drugih ne možemo ništa učiniti.

Znam da ima takvih, izuzetno pozitivnih ljudi u sva tri naroda. Potrebno je samo da budu svjesni ozbiljnosti trenutka i da djeluju u spašavanju države. Povijest je prepuna primjera kako su pogrešne procjene odvele čitave narode u kataklizme – sve do svjetskih ratova. Sad treba djelovati.

Uostalom, ne treba sumnjati ni u ovo: na pomoć onoga što se zove međunarodnom zajednicom može se računati tek onda kada ti spoljni faktori uoče da nam je zaista – ali:zaista! – stalo do očuvanja zajedničke države i do spašavanja univerzalnih vrijednosti.

Oni koji su slabi i nezainteresirani ne mogu očekivati pomoć moćnih.

ESAD DURAKOVIĆ

