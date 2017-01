KRAJ POLARNIH HLADNOĆA, STIŽE SNIJEG: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih nekoliko dana

Tokom dana, mjestimično i sa slabim snijegom ponegdje u sjevernim, sjeveroistočnim i planinskim područjima. Krajem dana, postupno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar u Bosni slab zapadnog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura od -17 do -12, na jugu od -7 do -1, na planinama do -21, a najviša dnevna od -8 do -2, na jugu od -1 do 4 stupnja.

Sutra ujutro malo do umjereno oblačno, uz postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. U večernjim satima u Hercegovini i većem dijelu Bosne sa kišom i snijegom. Padavine slabog intenziteta. Jutarnja temperatura od -15 do -8, na jugu od -4 do 0, na planinama do -18, a najviša dnevna od -1 do 4, na jugu od 3 do 8 stupnjeva.

U petak pretežno oblačno vrijeme. U Bosni najprije kiša koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Na planinama sa snijegom. Tokom dana, povećanje sniežnog pokrivača. U Hercegovini sa kišom, a moguća je i pojava susnježice. Visina novog snijega u toku 24 sata od 5 do 15 cm, a u višim područjima i do 35 cm. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 0 do 4, na planinama do -10, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 3 do 8 stupnjeva. Poslije podne, pad temperatura zraka.

U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom prije podne u Bosni. Tokom dana, postupan prestanak padavina. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme i uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od -15 do -8, na jugu od -3 do 0, na planinama do -17, a najviša dnevna od -4 do 3, na jugu od 3 do 6 stupnjeva.

