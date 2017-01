Hadžibajrić: BiH je potrebno novo političko djelovanje, moral i odgovornost

Patria: Iza vas je teška godina koju je obilježila mučna izborna kampanja. Kako ste i sami rekli izdržali ste sve napade i podmetanja i pored svega nazvali ste je uspješnom. Koji su to projekti koji su obilježili 2016. godinu.

Hadžibajrić: Prošla godina je bila teška upravo zbog izbora i prljave kampanje koja se vodila u Starom Gradu. Ali, nismo dozvolili da nas to omete u našim planovima i trudili smo se da ih što je moguće više realizujemo. Stanje na terenu to i potvrđuje.

Izgradili smo savremenu sportsku salu u OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ u koju smo uložili oko 730.000 KM. Također, završili smo gradnju drugog dijela OŠ“Vrhbosna“ na Faletićima koji je potpuno porušen u ratu i očekujemo da ga učenici počnu koristiti već od sljedećeg polugodišta, a isto važi i za salu u OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“. Od novih objekata koje smo sagradili izdvojio bih još zgradu za intereno raseljene osobe na Baruthani kojom smo riješili problem svih interno raseljenih osoba u Starom Gradu. Ranije smo izgradili još dvije zgrade: na Brusuljama za interno raseljene i u ulici Čadordžina u koju smo smjestili sedam porodica iz socijalno ugroženih kategorija, piše “Nap”.

Do kraja godini završili smo izgradnju tri dječija igrališta, a trenutno gradimo četvrto na Bistriku, tako da će naši najmlađi od proljeća imati na raspolaganju četiri nova igrališta. Jedno smo sagradili ispred Doma kulture Logavina i to je poklon pobratimske Općine Karpoš iz Makedonije. Dva igrališta izgrađena su u okviru projekta UNDP-ja „Jačanje uloge mjesnih zajednica“ i nalaze se na Sedreniku i Mošćanici, a završena je i prva faza igrališta na Bistriku kod OŠ “Edhem Mulabdić“ koje grade Općina i donator, firma Mavas d.o.o.

Spomenuo bih još da smo riješili problem četiri najveća klizišta u Starom Gradu, koje je proglasio Zavod za izgradnju KS, tako da ćemo se ove godini baviti samo manjim, tzv. sekundarnim klizištima, jer ona najveća smo riješili.

Riješili smo problem saobraćaja i nelegalnog parkiranja vozila na Baščaršiji. Zauvijek smo se riješili onih slika parkiranih vozila kod Sebilja, tako što smo Čaršiju zatvorili za saobraćaj potopnim i fiksnim stubićima kojim se upravlja iz kontrolnog centra u Halačima. Zakupcima i vlasnicima radnji dali smo mogućnost da kupe kartice za prolaz dostavnih vozila, ali samo u ograničenim terminima.

Nakon više od 17 godina uspjeli smo riješiti najružniju i najopasniju ruševinu u gradu, a to je zgrada bivšeg Feroelektra. Konačno smo riješili vlasničke odnose sa suvlasnikom na 35 % zemljišta i svojih 65% smo prodali za iznos od oko 3 miliona i 6 hiljada KM, a investitor je finansirao i uklanjanje ruševine. Očekujem da gradnja savremenog hotela na ovom mjestu počne na proljeće čim se riješe problemi putne komunikacije.

U prošloj godini smo oko 30 ulica rekonstruisali i sanirali. Najzahtjevnije radove izveli smo u ulicama Mahmutovac, Komatin i Strošići gdje smo mijenjali sve podzemne instalacije, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, a potom asfaltirali. Asfaltirali smo i preko 800 metara ulice Jarčedoli gdje je također izgrađeno i šest potpornih zidova, te uradili preko 600 metara ulice Nalina. U ovoj godini ćemo nastaviti raditi na infrastrukturi. Ima još puno projekata koje smo uradili, ali ovo su oni najveći.

Patria: Usvojen je budžet Općine Stari Grad za 2017. godinu. Šta su prioriteti u ovoj godini i u koje projekte će biti usmjeren novac?

Hadžibajrić: Ove godine ćemo izgraditi sportsku salu za OŠ “Edhem Mulabdić“ kako bismo i ovim učenicima omogućili bolje uslove za rad. Sala će biti moderna i radit ćemo je po svjetskim standardima. Osim toga, i ove godine ćemo akcenat staviti na infrastrukturu. Krenut ćemo sa rekonstrukcijama naših najvećih ulica: Safvet-bega Bašagića, Konak, Franjevačka i drugih. Kako se radi o veoma dugim ulicama, radove ćemo izvoditi u fazama, po nekoliko stotina metara. Ujedno to su i najprometnije ulice u Starom Gradu koje su zaista u lošem stanju, ali zbog visine tih investicija nismo im se mogli ranije posvetiti.

Što se tiče podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića, želim naglasiti da nismo odustali od tog projekta i nadam se da ćemo ga konačno u ovoj godini realizovati. Kao što sam već govorio u medijima, tri puta nam je oboren tender za izbor izvođača radova, te smo odustali od novog raspisivanja jer bi to moglo trajati unedogled. Sada pokušavamo iznaći nove modele i investitore, ali o tome ćemo pričati kada za to dođe vrijeme.

Rad na socijalnim projektima, poboljšanje položaja mladih, dodatno uređenje u uspostavi registra nekretnina i druga slična pitanja su ono čime ćemo se baviti i u periodu koji je pred nama.



Patria: Jedna ste od rijetkih općina koja ima saradnju sa brojnim općinama, kako u BiH, tako i onima iz Turske kojih je i najviše, Makedonije, Hrvatske, Srbije…Često su te općine donatori za neke od projekata koje realizira Općina. Imate li u planu nastavak ovakvih partnerskih odnosa i sa nekim drugim općinama?

Hadžibajrić: Ponosni smo na odnose koje gajimo sa našim pobratimskim gradovima i općinama. Zahvaljujući tim vezama, realizovali smo brojne projekte u Starom Gradu. Grad Bursa finansirao je izgradnju Bakr-babine džamije i sufinansirao konzervaciju arheološkog lokaliteta At mejdan. Ogromnu pomoć pružili su stanovništvu BiH koje je stradalo u poplavama prije nekoliko godina kada su kamionima dostavili odjeću, namještaj i druge potrepštine u vrijednosti oko oko 1,2 miliona KM.

Općina Osmangazi nam je pomogla u rekonstrukciji Baščaršijskog trga, uloživši 600.000 KM. Općina Seldžuk-Konya finansirala je iznosom od 1,2 miliona KM izgradnju Balkanskog mevlevijsko-istraživačkog centra na Kovačima, Općina Silivri je finansirala iznosom od 50.000 KM rekonstrukciju kompletnog krova na OŠ “Saburina“. Nedavno je Općina Karamursel donirala računarsku opremu svim našim osnovnim školama u vrijednosti od 40.000 KM. Turska vojna misija u BiH je izdvojila 40.000 KM za rekonstrukciju poplavama oštećene fiskulturne sale u školi na Hridu, a izgradnju mosta na Obhodži podržali su iznosom od 100.000 KM. Makedonska opština Karpoš je sa 30.000 KM finansirala izgradnju igrališta u Logavinoj.

Kao što vidite, sve su to veliki projekti, da ne govorim o međusobnoj saradnji u oblasti kulture sporta, lokalnog razvoja…Naravno da ćemo nastaviti u pravcu razvijanja partnerskih odnosa. Već u februaru u goste nam dolazi delegacija 12. Općine Teherana sa kojima ćemo potpisati Sporazum o bratimljenju i saradnji. Osim toga, u planu nam je bratimljenje sa još dvije iranske općine. Također, ambasada Ruske Federacije nam je uputila pismo namjere o bratimljenju sa jednom od općina u Moskvi i naše Općinsko vijeće je to prihvatilo. Kod njih je procedura takva da sada gradonačelnik Moskve treba odlučiti koja će to općina biti i mi čekamo taj odgovor.



Patria: Neizbježno pitanje je i saradnja sa nezavisnim načelnicima. Sada vas je sedam koji se okupljate, razmjenjujete iskustva. Šta je krajnji cilj tih susreta? Kako se može produbiti ta saradnja, ne mislim samo na lokalnom nivou? Možemo li govoriti već o nekom pokretu nezavisnih načelnika, pa i građana zajedno sa vama?

Hadžibajrić: Situacija u našoj zemlji je trenutno takva da se nešto hitno mora mijenjati. Sadašnje političke, kulturne i ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini zahtijevaju hitnu promjenu u skladu s interesima građana. Ni sigurnosne prilike u zemlji nisu najbolje i brojna su neriješena pitanja kojima se odgovorni ne bave na sistematičan način. Ekonomski razvoj zemlje nema perspektivu sa sadašnjom strukturom vlasti.

Postojeće koalicije političkih stranaka ne rješavaju i ne mogu riješiti opću političku, kulturnu i ekonomsku blokadu države. Sve dublja podjela na etničkoj, vjerskoj i ideologijskoj osnovi ugrožava ljudska prava i demokratski razvoj zemlje. Socijalno raslojavanje građana na malu grupu moćnih i imućnih, na jednoj, i sve siromašnije većine, na drugoj strani, prijeti gubljenjem povjerenja u budućnost države, što direktno utječe iseljavanjem sposobnih i kvalitetnog kadra iz ove zemlje.

Opće političke proklamacije o uključenju Bosne i Hercegovine u NATO sigurnosne strukture ne prate konkretne političke i ekonomske mjere, a politička odgovornost prema javnom dobru i nepovredivim pravima građana postaju sve neodređeniji i sve češće izigravani. To su teme o kojima mi razmišljamo i ono o čemu u ovom trenutku možemo govoriti jeste jedna inicijativa za novo političko djelovanje. Razmišljamo kako ponuditi građanima jednu novu, obećavajuću i uvjerljivu viziju bosanskohercegovačke budućnosti koju bi oni prihvatili i prenosili kao svoju moralnu i političku odgovornost.



Patria: Čini se da BiH iza rata do danas nije bila u goroj poziciji. Suočavamo se sa pritiscima i istočnih i zapadnih susjeda, utjecajem Turske i Rusije. Prijetnjama iz RS-a po stabilnost i integritet BiH, kako vi kao patriota kao neko ko je jako često s građanima, među narodom vidite političku situaciju u BIH i budućnost naše države?

Hadžibajrić: Mislim da politička situacija u BiH nikad nije bila gora, a to su na neki način pokazali i rezultati lokalnih izbora. Sama činjenica da je na izborima pobijedio veliki broj nezavisnih kandidata pokazuje nezadovoljstvo naroda vladajućim partijama. Unutar tih partija također vlada veliko nezadovoljstvo i međusobno nepovjerenje, što se iz dana i dan sve više pokazuje. Sve su očitije podjele uzrokovane neslaganjima među vodstvima političkih stranaka, a kao što sam već rekao postojeće koalicije nemaju nikakvu moć i ne mogu riješiti blokadu države. Različiti oblici korupcije, nezakonitih djelovanja bez odgovarajućih sudskih procesa i širenja straha od nezakonitih središta moći postaju sve prisutniji. Javno dobro je ugroženo nezakonitim prisvajanjima, neodgovarajućim upravljanjima i nelogičnom podjelom prirodnih i tehnoloških cjelina.

Mislim da je budućnost BiH postala malo izvjesnija kada su se određeni ljudi ‘izdigli’ iznad svojih partija i odlučili nastupiti nezavisno. Pobjeda nezavisnih kandidata mogla bi biti svjetlo na kraju tunela. Mi moramo postati većina i otvoreno se suprotstaviti svim oblicima političkih varanja i zloupotreba političke vlasti. Inicijativa koju ćemo mi pokrenuti imat će za cilj da pokrene, vodi i realizira novo političko djelovanje u bh. društvu radi rekonstruiranja i snaženja svih oblika političke vlasti u skladu s temeljnim načelima država uključenih u Evropsku uniju.

Ovdje moram još jednom naglasiti da naša inicijativa neće biti nikakva nova politička stranka, ali njeni nositelji će odlučivati o mogućim promjenama u budućnosti.

