Jusić: “Potpisao sam zahtjev Ivanića za angažovanje OS BiH”

Nakon upozorenja NATO štaba u Sarajevu da nijedan pripadnik OS BiH ne smije biti 9. januara u Banja Luci, Jusić priznaje, da je tek tada zatražio mišljenje svih članova Predsjedništva BiH kao vrhovnog komandanta, piše “NAP“.

“Početno smo odobrili zahtjev predsjednika RS Milorada Dodika samo za učešće Vojnog orkestra i to samo za 8. januar, a odbili njegov zahtjev da pripadnici Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka budu angažovani. Odluku o Dodikovom zahtjevu, sa kojom sam i ja bio saglasan, potpisala je ministrica Marina Pendeš (HDZ BIH)”, kaže Jusić.

U četvrtak 5. januara, pojašnjava Jusić, potkraj radnog vremena, dok je ministrica Pendeš još bila u Ministarstvu, stigao je zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića za angažman Počasne jedinice, a nakon što Predsjedništvo nije postiglo konsenzus o angažmanu Trećeg puka.

“Ivanić je imao pravo da zatraži Počasnu jedinicu za odavanje počasti. Ministrica Pendeš nije potpisala taj zahtjev jer na njemu nije bilo tačno naznačeno šta se traži. Ministrica je sve vrijeme prije toga govorila zamjeniku Borisu Jeriniću i srpskim generalima, da se ne može udovoljiti Dodikovom zahtjevu, ali da se Ivaniću može i mora.

Taj dan kada je stigao Ivanićev zahtjev, navečer smo bili na Božićnom prijemu koji je on priredio u Predsjedništvu BiH. Ministrica je obavljala konsultacije sa svim članovima Predsjedništva, ja sam ponešto čuo, ponešto ne. Pozvala me je zatim i rekla pred Ivanićem da je ja sutra mijenjam, te da je ona saglasna da se angažuje Počasna jedinica. Meni je naložila da potpišem zahtjev jer sam ja od 5. do 15. januara ovlašten da to radim sa njenim odobrenjem.

Tada je Ivanić rekao da je to najbolje rješenje koje smo našli, a da se izbjegnu neke nemile scene koje priželjkuju Dodik i drugi”, navodi Jusić.

Na upit da li je ono što je Ivanić tražio i za 8. i za 9. januar odobrio bošnjački član Predsjedništva BiH i vrhovni komandant Bakir Izetbegović, Jusić je odgovorio da ne zna.

Također, kada smo ga pitali zašto se nije konsultovao sa Izetbegovićem i da li se konsultovao sa bilo kojim bošnjačkim političarem, obzirom da se radi o iznimno kompleksnom pitanju, Jusić kaže: “Nisam sa njim razgovarao. Jeste on vrhovni komandant i oni se usaglašavaju na tom nivou. Ali ako meni ministrica kaže da se usaglasila sa svima, i da je Ivanić rekao da je ovo najbolje što smo mogli postići, mislim da nema potrebe da ja to dalje propitujem.”

Ne isključujem da sam trebao ponovo pitati, razgovarati sa Izetbegovićem, ali znam da član Predsjedništva BiH ima pravo tražiti Počasnu jedinicu. Član Predsjedništva BiH mora voditi računa šta je ustavno a šta neustavno, kaže Jusić.

Na upit, zar i on kao zamjenik ministrice odbrane i politički dužnosnik također ne treba voditi računa šta je ustavno a šta neustavno, Jusić je dao sljedeći odgovor:

“Ne kažem da ne trebam. Svi trebamo do kraja voditi računa o tome. Ali da nastavim, sutra 6. januara je došao Ivanićev savjetnik i zaokružio pod rednim brojem 1. na obrascu za angažman Počasne jedinice, a naša je obaveza to dalje proslijediti Zajedničkom štabu da to ispoštuje. To je bio zahtjev za Počasnu jedinicu.”

Upitan, koji su datumi bili naznačeni na obrascu, Jusić je rekao da su to bili i 8. i 9. januar.

“To se dešavalo u petak ujutro 6. januara i zahtjev je proslijeđen prema Zajedničkom štabu. Iza podne je došlo pismo iz NATO štaba, u kojem se 9. januar izričito apostrofira i skreće se pažnja da nijedan pripadnik OS BiH tog dana ne smije biti u Banja Luci”, navodi Jusić.

Zar vama NATO štab treba da kaže da je 9. januar neustavan, ako znate kao politički dužnosnik da je Ustavni sud BiH taj praznik proglasio neustavnim, bilo je naše pitanje.

Jusić je kratko odgovorio: “Pitajte Ivanića prvo pa onda mene!”

Ali, gospodine Jusiću, vi ste stavili potpis na Ivanićev zahtjev, vi ste mu odobrili angažman Počasne jedinice?

“Mi njemu nismo odobrili. On nalaže i mi ispoštujemo”, odgovorio nam je Jusić.

Ponovo upitan, da potvrdi da li je odobrio svojim potpisom angažman pripadnika OS BiH i za 8. i za 9. januar koji je kao praznik neustavan, te odakle pripadnici Trećeg puka na postrojavanju, a ne Počasna jedinica Jusić je rekao: “Jesam, potpisao sam za oba dana, jer sam smatrao da je dužnost ispoštovati člana Predsjedništva BiH. Ako sam prekršio zakone, ima i za to odgovornost, ja nikada nisam bježao od odgovornosti pa neću ni sada.”

Iz NATO štaba se eksplicitno naložilo da ne smiju biti pripadnici OS BiH 9. januara. Znajući da je to najviši vojni autoritet preduzeo sam sljedeće radnje. Stavio sam van snage u saglasnosti sa ministricom Pendeš prvobitnu odluku i za 8. i za 9. januar, te uputio zahtjev u kabinete tri člana Predsjedništva da se izjasne da li ima konsenzusa i da li je Ivanićev zahtjev i za 9. januar i dalje na snazi. Odgovor nisam dobio 8. januara, te sam u podne odlučio da pošaljem uputstvo Zajedničkom štabu da se sve obustavi, a navečer sam potpisao taj dokument kojim se nalaže da jedinica OS BiH ne može biti izvedena 9. januara.

Tek jučer 9. januara sam dobio obavijest načelnika Zajedničkog štaba generala Ante Jeleča sa pitanjem da li je član Predsjedništva BiH povukao svoj zahtjev ili ne. To je bila kupovina vremena, ali smo rekli da taj prekid u lancu komandovanja moramo istražiti, detaljno pojašnjava Jusić.

Kaže da je njegova odgovornost to što je izvršavao zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH po odobrenju ministrice Pendeš.

Na upit, odakle na postrojavanju u Banja Luci i 8. i 9. januara pripadnici Trećeg puka, a ne Počasne jedinice, te ko je odobrio to, Jusić kaže: “To Ivaniću nije odobrilo Ministarstvo odbrane. Ivanić jeste u zahtjevu to naveo, ali to ne znači da mu mora biti i odobreno. Odobrena je samo Počasna jedinica, a ne pripadnici Trećeg puka.”

Ko je u lancu komandovanja spustio naredbu „dole“? Jusićev odgovor je bio da će istraga pokazati sve.

Kada se može očekivati kraj istrage, s obzirom da postoji dokumentaciju, potpisi, Jusić kaže: “E.. to Bog zna. Šta mislite da u ovoj zemlji ijedna istraga ide brzo? Što se tiče mene može za dan, ali ne znam. Bit će što prije, jer je u interesu svima to. Nema otezanja, treba što prije razjasniti da se zna ko je kriv.”

Upitan „da li se on osjeća odgovornim i krivim“, Jusić kaže: “Ne! Kad biram između dvije loše odluke nastojim donijeti manje lošu.”

Gospodine Jusiću vi ste prekršili Ustav ove zemlje, niste ispoštovali odluku Ustavnog suda BiH i stavili ste svoj potpis na odluku kojom odobravate angažman pripadnika OS BiH čak i za 9. januar? Zar vas NATO mora upozoravati da poštujete najvišu sudsku instancu svoje države?

“Evo ja ću na ta pitanja odgovorati na sudu, ako budem”, kratko je odgovorio Jusić.

