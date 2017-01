Udruženje roditelja teško bolesne djece u BiH: “Nisu problem loše vakcine koliko njihovo loše davanje”

Jagoda Savić, predsjednica Udruženja roditelja teško bolesne djece u BiH koje okuplja 119 roditelja tvrdi kako se Udruženje 14 godina bavi postvakcinacijskim komplikacijama.

U saradnju sa američkom Agencijom za kontrolu lijekova, kako je istakla Savić, Udruženje je došlo do saznanja i načina kojima se traži moguća posljedično-uzročna veza između vakcinacije i teškog oštećenja zdravlja kod neke djece.

Savić dodaje kako BiH postaje prva zemlja u regionu u kojoj postoji jaka inicijativa za standardizacijom istražnih radnji u krivičnim postupcima oštećenja zdravlja djece nakon vakcinacije, ako takvo oštećenje postoji.

“Sada se ta inicijativa širi na region. Bitno je reći da mi nikad nismo bili protiv vakcinacije kao oblika zaštite zdravlja djece, ali jesmo protiv loših vakcinacijskih praksi koje se godinama sprovode u BiH. BiH je zahvaljujući kontaktima sa uglavnom stranim stručnjacima uspjela napraviti jednu listu laboratorijskih pretraga koje su relevantne za medicinsko ispitivanje oštećenja zdravlja kod djece i koje mogu pomoći da se razgraniči da li je to oštećenje nastalo lošim odgovorom djetetovog organizma na vakcinaciju ili greškom ljekara ili farmaceutske industrije”, pojasnila je Savić.

Prema njenim riječima, najvažnije pretrage za dokazivanje oštećenja zdravlja kod djece nakon vakcinacije su mikrobiološke.

“Kada dijete dobije jedno teško degenerativno oboljenje SSP (Subakutni sklerozirajući panencefalitis) isključivo kada virus morbila zarazi mozak, dokazivanje se vrši na jednostavan način sa dvije laboratorijske pretrage: jedna se naziva eliza i mjeri količinu virusa u krvi, a druga koju su nam krili 14 godina naši mikrobiolozi se zove genotipizacija i vrši izolaciju soja virusa morbila u krvi. Virus morbila ima osam sojeva koje prepoznaje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i klasifikuje se slovima od A do H. U vakcini se koristi samo soj A, i vrlo je jednostavno zaključiti da ako se kod djeteta nađe soj A, da jeste od vakcine, a ako se nađe soj od B do H, da nije. Nama su to naši mikrobiolozi krili nedajući nijednom roditelju uputu kako može dokazati oštećenje zdravlja i steći zakonska prava na naknadu štete nakon toga”, ističe Savić.

Udruženje će, kako je istakla, pokušati formirati stručnu grupu i definisati predlagača izmjene i dopune člana 121. Zakona o krivičnom postupku BiH koji reguliše toksikološka ispitivanja, na osnovu kojeg će tužioci biti obavezani da provedu istražnu radnju koja će dovesti do istine.

U ovom članu bi se taksativno navele relevantne mikrobiološke i toksikološke laboratorijske pretrage, kako bi se postupajući tužioci obavezali da ih čine.

“Namjera nam je da trajno prekinemo ljekarske rečenice: ‘Nije od vakcine’, koje nikad nisu bile potkrijepljene relevantnim nalazima, i da tužioce obavežemo da te pretrage urade kako bi djeca ostvarila svoja prava. Nisu u BiH problem loše vakcine u nekih 70 posto slučajeva, problem je u lošem davanju vakcina. WHO je preporučila 0,50 mikrograma žive kao srednje dnevne doze koju dijete može da primi na način da mu to ne ošteti zdravlje. Kod nas se javlja koadministracija, davanje tri vakcine tri različita proizvođača isti dan od kojih svaka sadrži 0,50 mikrograma žive, tako je kod nas došlo do prekoračenja te dnevne doze. Nikad nam neće biti zašto je to tako”, zaključila je Savić.

Da su zahtjevi Udruženja za istražnim radnjama itekako realni, smatra ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić.

“Problematika o kojoj danas govorimo je iz nadležnosti federalnih vlasti BiH, ali u Kantonu Sarajevo smo zainteresovani da i ovdje napravimo iskorak. Zahtjevi su vrlo realni, problem postoji i u tom kontekstu želimo da damo odgovore koji će doprinijeti realnom rješenju ovog problema na način da se dovede u eventualnu vezu uzrok i posljedica, da se utvrdi da li se radi o pravnom i zdravstvenom pitanju, jer ovdje je problem međusobno povezan. Smatramo da je udruženje iniciralo veoma postojeći problem u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH”, rekao je Nenadić.

