Strpite se još malo, evo do kada ćemo biti “okovani” ledenom frontom

Procjene su da će se ledena fronta zadržati u BiH još danas i sutra, te da će već od četvrtka dnevne temperature u većem dijelu BiH biti i iznad nule.

Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U planinskim područjima moguće je provijavanje slabog snijega. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini pojačana bura, koja će tokom dana i oslabiti. Jutarnja temperatura od -18 do -11, na jugu od -7 do -2, na planinama do -23, a najviša dnevna od -11 do -5, na jugu od -3 do 2 stupnja.

U srijedu će u Bosni biti umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, mjestimično i sa slabim snijegom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od -18 do -12, na jugu od -7 do -1, na planinama do -21, a najviša dnevna od -8 do -2, na jugu od -1 do 4 stupnja.

U četvrtak će jutro biti malo do umjereno oblačno, uz postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. U večernjim satima u Hercegovini i većem dijelu Bosne sa kišom i snijegom. Padavine slabog intenziteta. Jutarnja temperatura od -15 do -8, na jugu od -4 do 0, na planinama do -18, a najviša dnevna od -1 do 4, na jugu od 3 do 8 stupnjeva.

