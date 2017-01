Bošnjački funkcioner, predsjednik Skupštine Grada Doboja, Murvet Bajraktarević slavio 9. januar

Oni su uputili otvoreno pismo predsjednicima Stranke za BiH Ameru Jerlagiću i SDP-a Nerminu Nikšiću. Bajraktarević je, naime, predsjednik Regionalnog odbora Stranke za BiH, koja je u Doboju u koaliciji sa SDP-om BiH.

– Bh. entitet RS na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom, javno i brutalno krše Ustav Bosne i Hercegovine te negiraju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine slaveći neustavni “dan RS-a“. Jedini bošnjački funkcioner i predsjednik Skupštine Grada Doboja, Murvet Bajraktarević (Stranka Za Bosnu i Hercegovinu) svojim prisustvom je “uveličao“ svečanosti organizirane ovim povodom u Doboju i javno, u medijskim istupima, dao podršku ovim antidejtonskim manifestacijama – stoji u pismu.

Murvet Bajraktarević, odbornik Stranke Za Bosnu i Hercegovinu i član koalicije sa SDP-om u Skupštini grada Doboja izabran je za predsjednika na prijedlog koalicionih partnera, navodi se na početku pisma, piše Faktor.

Nakon toga se predsjednicima SBiH i SDP-a BiH postavlja vrlo konkretno pitanje:

– Gospodine Jerlagiću i gospodine Nikšiću, ima li Murvet Bajraktarević vašu podršku da negira odluke Ustavnog suda BiH i ruši odredbe Dejtonskog sporazuma, uz to i da svojim postupcima vrijeđa i ponižava žrtve genocida, udruženog zločinačkog poduhvata, a daje podršku rušiteljima Bosne i Hercegovine i počiniteljima najbrutalnijeg zločina na tlu Europe poslije II svjetskog rata? Otvoreno Vas pitamo da li ćete i dalje podržavati Murveta Bajraktarevića i da li je to Vaša politika koju on predstavlja u ovakvim njegovim istupima. Da li će na taj način nastaviti ponižavati bošnjačke žrtve u RS-u, povratnike ili ćete sankcionisati ovakvo ponašanje izabranog i imenovanog “zastupnika Bošnjaka“ u Doboju i bh. entitetu RS – navodi se u pismu.

