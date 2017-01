Kusturica bi atomsku bombu pa da plaši protivnike RS

Kusturica je u besedi na svečanoj akademiji povodom 9. januara naglasio da Srbima ne preostaje ništa drugo nego da se bore kao i do sada, da je srpski narod zajednica vezana jezikom i da se ne sme dozvoliti da mu bude nametnut drugi jezik, javlja “Srna”.

“Za ovu borbu, sestre i braćo, imam nekoliko uputstava. Prvo mora biti zaustavljeno mazohističko ponašanje najvećeg dela naše intelektualne političke elite koja izbegava da se direktno suprotstavi ponižavanju, da napuste politiku kretanja ispod radara i klečanja našim političkim neprijateljima, da se okanu sitne vajde i prihvate stvarnost i rvu se sa njom makar kao predsednik Srpske Milorad Dodik”, poručio je Kusturica.

On je ispričao kak oga je početkom rata “visočki ters” upitao šta mu je po nacionalnosti supruga.

“Kažem, ona ti je najbolja smesa, svega ima u krvi, Srba, Slovenaca i Hrvata. On veli ‘ne pitam te to, nego je li šokica ili vlahinja’. Kažem mu Jugoslovenka, a on meni, e ‘pa da ti kažem, slabo ti meni Kusta radiš, ne trudiš se, nisi je još preveo na našu stranu, jer uopšte nije važno koje je vjere, važno je da je muslimanka'”, ispričao je Kusturica i dodao da je ta rečenica bila politička ideja vodilja Alije Izetbegovića i njegovih političkih sledbenika.

Kusturica tvrdi da je sve što se dešavalo posle smrti Alije, sin Bakir Izetbegović usmerio na „osvetničko rušenje drugačijeg od onoga što je zamislio, a posebno Republike Srpske“.

On je naglasio da je u međuvremenu rečenica da nije važno koje smo vere prerađena i da bi sada trebalo da budemo „ako ne već odmah Bošnjaci, onda prvo Bosanci, a na kraju Muslimani“.

“Šta može biti veća prepreka od Svetog Stefana za realizaciju takve namere i zato su odlučili da ga sruše. Stefan Tvrtko Kotromanić koji sebe naziva kraljem Bosne, Pomorja, Humske zemlje, Podrinja… proslavlja Svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana, a posle krunisanja na grb Kotromanića stavlja ljiljane kao simbol koji su u hrišćanskoj Evropi simbolizovao čistotu presvete Bogorodice”, rekao je Kusturica i dodao da su Izetbegovići “zaigrali sa ljiljanima davno” i trošili ih kao svoje patriotske biljke.

“Dakle, zamjenom teza i zavlačenjem ruke u džep tuđe kulture. Kakve veze oni imaju sa tradicijom hrišćanske i sekularne Evrope. Nije Sveti Stefan bio krsna slava Kotromanića, nego patron države kojom oni vladaju”, rekao je Kusturica.

Govoreći na svečanoj akademiji on je rekao da je nevolja srpskog naroda što danas prošlost uvažava samo onaj ko ima atomsku bombu. Zato je poželeo da ima “malu atomsku bombicu samo da je drži u džepu” i tako upozori sve one koji nastoje da dovedu u pitanje opstanak RS.

“Voleo bih da imam jednu ovakvu bombu, pa da zaustavim priču u kojoj su od jednog žrtvovanog naroda napravili zločince”, zaključio je Kusturica.

