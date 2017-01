Vjetar na zapadu Bosne, umjeren do pojačan, sjeveroistočni, a u ostatku Bosne slab zapadni i sjeverozapadni. U Hercegovini, umjerena do pojačana, bura. Dnevne temperature od -12 do -6, na jugu od -5 do 0 °C.

U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko -10 °C.

Jutros u 8 sati izmjerene su sljedeće temperature: Sarajevo -22, Zenica -24, Tuzla -21, Livno -14, Mostar -9, Bugojno -26, Bijeljina-20, Banja Luka -14,Han Pijesak -24, Sokolac -28…

