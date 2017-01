Život ispod nikaba: “Navikla sam na prijetnje, jedan čovjek me pokušao udariti drvenom letvom”

Samira Mujkanović iz Tuzle već četiri godine nosi nikab, a kako ona kaže, odluka da ga stavi došla je iz ljubavi prema vjeri.

“Na prvom mjestu je ljubav prema vjeri i ponos koji osjećam noseći tu odjeću, znajući da je to obilježje i odjeća najvrijednijih i najbitnijih žena u historiji islama. Zbog porodice ga ne nosim stalno, ali većinom sam s nikabom“, rekla je Samira Mujkanović za “Source“.

Hatidža Selimović nikab nosi povremeno već godinu dana. Na tu ideju je došla nakon što je upoznala nekoliko žena koje nose nikab.

“Upoznala sam neke sestre sa nikabom i uvidjela sam da su jako divni insani i da je to jako korisna stvar u današnjem vremenu da bi kao žena bila zaštićena.Tako sam i ja počela povremeno i osjećam se predivno“, rekla je za “Source” Hatidža Selimović iz Sarajeva.

“Islam nas uči da održavamo najljepše odnose sa našom porodicom, ali i rodbinom. Budući da tu počesto postoji određena doza neugodnosti od strane članova porodice ili rodbine kojima je ta nošnja strana, svako od nas može da ublaži određene reakcije vračajući se na hidžab ili slično. To znači da žena može ponekada da skine nikab“, rekla je Samira.

“Žena smije skidati nikab pred onim osobama koje su joj mahremi ako je na tom stavu da je nikab obaveza jer su učenjaci podijeljeni po tom pitanju. Neki kažu da je obaveza, a neki kažu da je sunnet. Znači, ako žena smatra da je sunnet onda ga ima pravo nositi i skidati kada poželi“, rekla nam je Hatidža.

Mahremi su ljudi sa kojima muslimanka ne može nikada stupiti u bračnu vezu iz jednog od tri razloga: zbog krvnog srodstva, zbog mliječnog srodstva i zbog tazbinstva. Od kako je stavila nikab Samira je izložena raznim pritiscima javnosti. Ponekada su reakcije pozitivne, ponekada negativne, a često bude i uvreda i prijetnji.

“Moglo bi se reći da je odnos podrške ali i uvrijedljivih komentara proporcionalan. Ono što je zanimljivo je to da su najčešće uvrijedljive poruke upućene od strane muslimana i muslimanske omladine, kako na ulici, tako i u vjerskim objektima. Dešavalo se i mnogo ružnih stvari, npr. dolazilo je i do mogućeg fizičkog nasilja od strane ljudi, koji bi počesto prijetili i nekim predmetima. Jedan gospodin mi je prijetio drvenom letvom i rekao da me treba zaklati, međutim, navikla sam na svakakve situacije“, iskrena je Samira Mujkanović.

“Odnos ljudi u Sarajevu prema nikabu je dobar,iako se desi da neki pojedini primitac dobaci nešto što je jako ružno i neprimjereno. Ipak, odgoj i lijepo ponašanje su skupa stvar. Nekoliko puta sam imala loša iskustva, a to je bilo uglavnom tipa vidi nindže što me baš nasmijalo“, rekla je za “Source” Hatidža Selimović.

Hatidža Selimović: Kada mi dobace ‘Vidi nindže’, nasmijem se!

Najčešće odbojnost i nepoštovanje prema nikabu iskazuju žene, tvrde naše sagovornice i kažu kako je razlika između hidžaba i nikaba samo u načinu pokrivanja.

“U suštini, oboje je obilježje muslimanke, žene koja nastoji da dosljedno praktikuje svoju vjeru, ne obaziruci se na (ne)zadovoljstvo drugih, nego isključivo na Božije zadovoljstvo. Razliku ne treba praviti jer oboje predstavlja ponos jedne žene i čuvanje njene časti. Praviti podjelu između toga je neispravno i smatrati jedno prečim od drugog je nepotrebno. Nažalost, i jedna i druga grupa je često napadnuta od strane istih, tako da je prioritet da se svi međusobno čuvamo I pazimo“, rekla je Samira Mujkanović.

Obzirom da nikab pokriva i cijelo lice osim očiju, da bi se žena identifikovala od strane službenih osoba potrebno je da je ta službena osoba ženskog spola.

“Kada su u pitanju određene državne službe i institucije sasvim je prihvatljivo i dozvoljeno tražiti provjeru identiteta, ali to treba da bude sprovedeno od nadležne osobe ženskog spola“, kaže nam Samira.

“U svakoj policijskoj postaji ili na granici postoji žensko osoblje koje to može provjeriti“, rekla nam je Hatidža.

Muslimankama pod nikabom su dozvoljene radnje kao i svim drugim ženama uz izun (dozvolu) od muža.

“Žena može uz izun da izađe platiti račune, otići u trgovinu, odvesti djecu u školu, pa naravno voziti i auto. Druženje sa otkrivenim ženama je ok i nema nikakve zapreke u tome jer i sama živim u okruženju gdje su sve otkrivene i one su moje prijateljice i sestre i moja podrška u životu“, kaže Hatidža Selimović.

“To su sve lične stvari koje se prvenstveno dogovaraju između muža i žene. S obzirom na našu dinamičnu svakodnevnicu i razne potrebe, tu se uvijek mora naći kompromis. Iako je žena sa nikabom izložena raznim pritiscima, ona ipak uspijeva da bude koristan član svoje zajednice i mjesta u kojem živi“, rekla je Samira Mujkanović.

Obzirom da je u javnosti široko rasprostranjena priča da se ženama koje stave nikab plaća za stavljanje istog, upitali smo naše sagovornice koliko ima istine u tome.

“Nemam pojma odakle je to poteklo ali ja definitvno osim u medijima nigdje drugo nisam čula o tome.Čista glupost, ko je još musliman za pare“, govori nam Hatidža.

“Ta priča najčešće potiče od strane medija, a zasnovane su na neprovjerenim informacijama. To su obične glasine kojima se nastoji povečati mržnja prema onima koji nastoje dosljedno praktikovati svoju vjeru. Recimo, iz ličnog iskustva znam da mnoge osobe koje nose nikab, ali i kod osoba suprotnog spola koje recimo nose dužu bradu vrlo teško žive, upravo radi odbacivanja od strane društva i zajednice, a većina njih su itekako vrijedni i stvaraju sopstvene poslove ne osvrčući se na pritisak drugih“, rekla je za “Source” Samira Mujkanović.

