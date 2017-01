Poslije 21. marta građani BiH neće moći izvaditi pasoš

On je istakao da je IDDEEA morala poništiti i drugi tender koji je raspisan 8. novembra prošle godine, te da sada rade na pripremama za raspisivanje novog, trećeg po redu poziva za prikupljanje najboljih ponuda za štampanje pasoških knjižica.

“Tender je poništen jer je Ured za razmatranje žalbi prihvatio žalbu na tendersku dokumentaciju francuske kompanije Gemalto. Sada moramo uslove tendera, uključujući i dokumentaciju, prilagoditi rješenju kojeg smo dobili od Ureda za žalbe. To, između ostalog, podrazumijeva i izmjenu Pravilnika o izgledu i sadržaju putnih isprava, s ciljem povećanja transparentnosti prilikom izbora izvođača. Ovaj pravilnik treba izmijeniti Ministarstvo civilnih poslova i tek nakon što se izvrše te izmjene i pripremi sva ostala tenderska dokumentacija, mi možemo raspisati novi poziv. Očekujem da ćemo to uraditi u narednih 10 do 15 dana”, kazao je Nesimi za Faktor.

Problem je što, čak i ako bi danas bio raspisan novi tender, kompanija koja bi dobila posao ne bi počela isporučivati nove pasoške knjižice prije septembra ove godine.

PROCES DUG 9 MJESECI​

Prema Nesimijevim riječima, međunarodni standardi raspisivanja tendera podrazumijevaju da prikupljanje ponuda traje 45 dana. Nakon toga slijedi period otvaranja ponuda, njihove evaluacije i izbora najboljeg ponuđača, koji bi trebao trajati 15 dana. Poslije donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača slijedi žalbeni period koji traje barem 30 dana. Tek nakon toga se sklapa ugovor.

Međutim, prema Zakonu o putnim ispravama novoizabrani isporučilac ima rok od 180 dana, odnosno šest mjeseci da se pripremi i da tek po isteku tog perioda počne isporučivati prve količine pasoških knjižica.

“Zakon o putnim ispravama uopće nije predvidio ovakvu situaciju da bi se moglo dogoditi da izbor novog isporučioca nije okončan prije isteka postojećeg ugovora. Zbog toga od sadašnjeg isporučioca ne možemo naručiti veće količine od potrebnih i skladištiti ih, odnosno ne možemo stvarati rezerve pasoških knjižica”, dodao je Nesimi.

Čak i ako Vijeće ministara donese odluku o privremenom produženju važenja sadašnjeg ugovora, detalje tog produženja morat će dogovoriti sa isporučiocem, a to je firma Muehlbauer. Ime ove komapnije se spominjalo u javnosti u vezi sa ugovorom za izradu ličnih karata i vozačkih dozvola, vrijednim više od 100 miliona maraka.

Prema nalazima državnih revizora, radi se o ugovoru koji je štetan po BiH i kojeg treba mijenjati. Revizori su posebne zamjerke uputili na odredbe ugovora kojima je precizirano da će BiH preuzeti i platiti naručene, a ne potrebne količine ličnih dokumenata. Naručene količine ličnih karata su dvostruko, a vozačkih dozvola za 30 posto veće od stvarnih potreba. Ugovorom je predviđeno da se njegovo prvobitno trajanje od 10 godina produži sve dok BiH ne preuzme i plati sve naručene količine.

Osim toga, revizori su utvrdili da su predviđene cijene pojedinih dijelova ličnih dokumenata, poput biometrijskog čipa, višestruko veće od tržišnih.

Zbog toga su preporučili da se otvore pregovori sa Muehlbauerom o izmjenama štetnih odredbi ovog ugovora, ali ti pregovori još nisu ni počeli, iako su revizori spomenuti nalaz objavili prije više od godinu.

Nalazi revizora su bili povod i Tužilaštvu BiH da pokrene istragu u vezi sa sklapanjem ovog ugovora. Čak je u okviru istrage svojevremeno bio uhapšen i bivši direktor IDDEEA-e i potpisnik štetnog ugovora Siniša Macan, koji je nedugo nakon privođenja pušten. Međutim, iako istraga traje više od šest mjeseci, Tužilaštvo još nije podiglo optužnicu protiv bilo koga zbog sklapanja štetnog ugovora. Osim toga javnost je uskraćena za bilo kakvu informaciju o tome u kojoj se fazi nalazi ova istraga.

KO JE KRIV?

Što se tiče izrade pasoških knjižica, problem sa njihovom nestašicom se uopće nije trebao pojaviti, jer je bilo dovoljno vremena da se izabere novi isporučilac. Međutim, oba do sada raspisana tendera su poništena nakon žalbi firme Gemalto.

Prvi tender raspisan je u maju prošle godine i tada je odlučeno da se, uprkos sporu sa Muehlbauerom u vezi sa ličnim dokumentima, njima ponovo dodijeli posao i na izradi pasoških knjižica “težak” više od 20 miliona maraka. Prijava Gemalta je odbijena kao nezadovoljavajuća. Međutim, Ured za žalbe je prihvatio žalbu francuske firme i prvi tender je poništen.

Novi je raspisan u novembru i iz Gemalta nisu ni čekali na donošenje odluke, nego su se žalili na tendersku dokumentaciju. Ured za žalbe je ponovo prihvatio stav francuske firme i drugi tender je “pao”.

“Nije ništa neobično da se tender poništi. Za ovakvu situaciju zapravo najviše su krive procedure, odnosno propisi koji nisu predvidjeli da bi se nešto ovako moglo dogoditi. I IDDEEA sasvim sigurno snosi dio odgovornosti, ali i mi smo prilikom raspisivanja tendera morali poštovati propisane procedure, koje su donijeli raniji sazivi Vijeća ministara”, kazao nam je Nesimi, dodajući kako će Vijeće ministara vjerovatno naći rješenje za ovaj problem.

Ipak stanje je takvo da građani imaju pred sobom još samo dva mjeseca da predaju zahtjev za pasoš. U protivnom mogu se “pozdraviti” sa ljetovanjem, ako namjeravaju putovati van zemlje.

